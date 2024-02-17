Марк Рютте сподівається, що Україна отримає від Нідерландів не менше 24 винищувачів F-16 “якомога швидше”

Він зазначив, що в цьому питанні “йдемо, в принципі, за графіком”.

Ілюстративне фото: прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте на засіданні Європейської ради в Брюсселі, 14 грудня 2023 р.

Прем’єр-міністр Нідерландів, які очолюють авіакоаліцію, розповів в інтерв’ю Радіо Свобода на полях Мюнхенської безпекової конференції про прогрес у передачі Україні винищувачів F-16.

“Сподіваємося передати їх якомога швидше… Є в цих справах прогрес. Йдемо, в принципі, за графіком. Тож це хороші новини”, – зазначив Марк Рютте.

Щодо кількості літаків, на які може розраховувати Україна, глава нідерландського уряду зазначив, що їх буде “не менше 24-х”.

“Буде 24 винищувачі, можливо, більше, але – не менше… Ми працюємо разом із данцями та іншими”, – наголосив прем’єр Нідерландів.

Сьогодні, 17 лютого, країни “Великої сімки” (G7) за підсумками Мюнхенської конференції опублікували спільну заяву, у якій заявили, серед іншого, що Росії доведеться заплатити за шкоду та спустошення України.