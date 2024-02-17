Укроборонпром підписав документ про співпрацю із Dynamit Nobel Defence

АТ "Українська оборонна промисловість" ("Укроборонпром") 17 лютого 2024 року підписало документ про співпрацю з провідною німецькою компанією Dynamit Nobel Defence, яку у 1865 році заснував Альфред Нобель. Компанія є німецьким виробником озброєнь, дочірнім підприємством ізраїльської компанії "Rafael".

"Укроборонпром продовжує розширювати географію міжнародних партнерств з провідними глобальними компаніями. 17 лютого 2024 року Товариство підписало Меморандум з одним із лідеров глобальної зброярської спільноти – Dynamit Nobel Defence", – йдеться у повідомленні пресслужби "Укроборонпрому".

Гендиректор товариства Герман Сметанін зазначив, що це партнерство є важливим для української перемоги.

"Наше партнерство важливе для посилення оборонних потужностей, важливе для Перемоги України та побудови Арсеналу вільного світу", – зазначив він.