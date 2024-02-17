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Укроборонпром підписав документ про співпрацю із Dynamit Nobel Defence

Документ із німецькою компанією підписали 17 лютого.

Укроборонпром підписав документ про співпрацю із Dynamit Nobel Defence
Укроборонпром співпрацюватиме із Dynamit Nobel Defence
Фото: Укроборонпром

АТ "Українська оборонна промисловість" ("Укроборонпром") 17 лютого 2024 року підписало документ про співпрацю з провідною німецькою компанією Dynamit Nobel Defence, яку у 1865 році заснував Альфред Нобель. Компанія є німецьким виробником озброєнь, дочірнім підприємством ізраїльської компанії "Rafael".  

"Укроборонпром продовжує розширювати географію міжнародних партнерств  з провідними глобальними компаніями. 17 лютого 2024 року  Товариство підписало Меморандум з одним із лідеров глобальної зброярської спільноти – Dynamit Nobel Defence", – йдеться у повідомленні пресслужби "Укроборонпрому".

Гендиректор товариства Герман Сметанін зазначив, що це партнерство є  важливим для української перемоги.

"Наше партнерство важливе для посилення оборонних потужностей, важливе для Перемоги України та побудови Арсеналу вільного світу", – зазначив він. 

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