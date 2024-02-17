Укроборонпром підписав документ про співпрацю із Dynamit Nobel Defence

АТ "Українська оборонна промисловість" ("Укроборонпром") 17 лютого 2024 року підписало документ про співпрацю з провідною німецькою компанією Dynamit Nobel Defence, яку у 1865 році заснував Альфред Нобель. Компанія є німецьким виробником озброєнь, дочірнім підприємством ізраїльської компанії "Rafael".
"Укроборонпром продовжує розширювати географію міжнародних партнерств з провідними глобальними компаніями. 17 лютого 2024 року Товариство підписало Меморандум з одним із лідеров глобальної зброярської спільноти – Dynamit Nobel Defence", – йдеться у повідомленні пресслужби "Укроборонпрому".
Гендиректор товариства Герман Сметанін зазначив, що це партнерство є важливим для української перемоги.
"Наше партнерство важливе для посилення оборонних потужностей, важливе для Перемоги України та побудови Арсеналу вільного світу", – зазначив він.
- Німецький оборонний концерн Rheinmetall та “Українська оборонна промисловість” (“Укроборонпром”) утворили спільне підприємство.Нове підприємтсво буде здійснювати обслуговування та ремонт техніки, поставленої партнерами Україні. Також на цьому підприємстві буде проходити локалізація виробництва провідних зразків техніки Rheinmetall AG. ТОВ «Рейнметал – Українська оборонна промисловість» було зареєстровано 18 жовтня.
- У січні цього року стало відомо, що Укроборонпром почне співпрацю з чотирма оборонними компаніями Литви.
- Фірми спеціалізуються на створенні тепловізійних прицілів, сучасних систем дистанційного ініціювання підриву, засобів РЕБ, зв’язку тощо. Листи про наміри підписали 10 січня у рамках візиту до Президента України Володимира Зеленського.