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Німеччина оголосила новий пакет допомоги: 120 000 боєприпасів, ракети ППО і гаубиці

Вартість допомоги перевищує мільярд євро. 

Німеччина оголосила новий пакет допомоги: 120 000 боєприпасів, ракети ППО і гаубиці

Німеччина оголосила новий пакет допомоги – на 1,1 млрд євро. Про це повідомив канцлер Олаф Шольц на брифінгу із президентом України. "Це 36 броньованих гаубиць і колісних гаубиць із запасів, 120 000 боєприпасів, дві системи Skynex і ракети для IRIS-T", – сказав він. 

На цей рік країна заклала 1,7 млрд євро на підтримку Українці, а на наступні роки – ще 6 млрд. Загалом ФРН виділила чи надала зобов'язання виділити військової допомоги на 28 млрд євро. 

Німеччина є другою за кількістю наданою підтримки українцям. Шольц сказав, що сьогодні його країна зробила ще один крок – підписала договір про безпекові гарантіЇ.

"Він встановлює, що Німеччина і далі буде підтримувати Україну, яка обороняється від російської агресіЇ", – пояснив канцлер.

Олаф Шольц та Володимир Зеленський після підписання двосторонньої безпекової угоди
Фото: EPA/UPG
Олаф Шольц та Володимир Зеленський після підписання двосторонньої безпекової угоди

Німеччина підтримуватиме Україну в розбудові сучасних Збройних сил, щоб запобігти будь-якій майбутній агресії Росії.

"Якщо Росія подумає про це в майбутньому, то в нас є детальні домовленості: дипломатичні, економічні і також військові – як ми допомагатимемо Україні. Угода є втіленням того про що домовилися держави Великої сімки в минулому році в Вільнюсі. Обіцянка, до якої долучилися вже більше 20 країн", – сказав Шольц.

Канцлер додав, що Німеччина є другою країною, яка саме підписала безпекові гарантії. Першою була Велика Британія. Після Німеччини підписати договір повинна Франція.

Також Німеччина допомагатиме в цивільній сфері: розбудові, розмінуванні. 

Україна в обмін на гарантії зобов'язана продовжувати реформи, що приведуть до вступу до Євросоюзу.

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