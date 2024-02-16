Німеччина оголосила новий пакет допомоги: 120 000 боєприпасів, ракети ППО і гаубиці

Німеччина оголосила новий пакет допомоги – на 1,1 млрд євро. Про це повідомив канцлер Олаф Шольц на брифінгу із президентом України. "Це 36 броньованих гаубиць і колісних гаубиць із запасів, 120 000 боєприпасів, дві системи Skynex і ракети для IRIS-T", – сказав він.

На цей рік країна заклала 1,7 млрд євро на підтримку Українці, а на наступні роки – ще 6 млрд. Загалом ФРН виділила чи надала зобов'язання виділити військової допомоги на 28 млрд євро.

Німеччина є другою за кількістю наданою підтримки українцям. Шольц сказав, що сьогодні його країна зробила ще один крок – підписала договір про безпекові гарантіЇ.

"Він встановлює, що Німеччина і далі буде підтримувати Україну, яка обороняється від російської агресіЇ", – пояснив канцлер.

Фото: EPA/UPG Олаф Шольц та Володимир Зеленський після підписання двосторонньої безпекової угоди

Німеччина підтримуватиме Україну в розбудові сучасних Збройних сил, щоб запобігти будь-якій майбутній агресії Росії.

"Якщо Росія подумає про це в майбутньому, то в нас є детальні домовленості: дипломатичні, економічні і також військові – як ми допомагатимемо Україні. Угода є втіленням того про що домовилися держави Великої сімки в минулому році в Вільнюсі. Обіцянка, до якої долучилися вже більше 20 країн", – сказав Шольц.

Канцлер додав, що Німеччина є другою країною, яка саме підписала безпекові гарантії. Першою була Велика Британія. Після Німеччини підписати договір повинна Франція.

Також Німеччина допомагатиме в цивільній сфері: розбудові, розмінуванні.

Україна в обмін на гарантії зобов'язана продовжувати реформи, що приведуть до вступу до Євросоюзу.