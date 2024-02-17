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Японія успішно провела запуск космічної ракети

Вона зможе доправляти вантажі на Міжнародну космічну станцію і навіть відстежувати північнокорейську балістичну загрозу.

Японія успішно провела запуск космічної ракети
Японська космічна ракета H3
Фото: JAXA

Космічне агентство Японії JAXA повідомило про успішний запуск ракети моделі H3, яку розробила компанія "Міцубісі".

Як повідомляє Deutsche Welle, перша спроба вивести апарат у космос відбулася майже рік тому і зазнала невдачі через проблему із загорянням двигуна. Цього разу перша стадія польоту минула без зауважень та згідно з планом. 

Ракета має першочергове завдання здійснювати доставку вантажів на Міжнародну космічну станцію. Проте інженери заклали в неї і військові можливості: завдяки експериментальному інфрачервоному сенсору H3 здатна виявляти балістичну загрозу з боку КНДР.

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