Японія успішно провела запуск космічної ракети

Космічне агентство Японії JAXA повідомило про успішний запуск ракети моделі H3, яку розробила компанія "Міцубісі".
Як повідомляє Deutsche Welle, перша спроба вивести апарат у космос відбулася майже рік тому і зазнала невдачі через проблему із загорянням двигуна. Цього разу перша стадія польоту минула без зауважень та згідно з планом.
Ракета має першочергове завдання здійснювати доставку вантажів на Міжнародну космічну станцію. Проте інженери заклали в неї і військові можливості: завдяки експериментальному інфрачервоному сенсору H3 здатна виявляти балістичну загрозу з боку КНДР.
- Успішний старт ракети - хороша новина для японської економіки, яка останнім часом демонструє рецесію.
- У планах Японії також є запуск космічного зонду на Місяць. У разі успіху це буде п'ята країна, яка здійснить посадку на супутник Землі.