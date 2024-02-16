Лідери НАТО, ЄС, США відреагували на смерть Навального: Це похмуре нагадування про те, що таке Путін і його режим

Лідери НАТО, Євросоюзу, а також країн-членів відреагували на інформацію про смерть російського опозиційного політика Олексія Навального.

Так, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг на своїй сторінці у соцмережі Х написав, що "Росія має відповісти на серйозні питання" і назвав Навального "сильним голосом свободи та демократії". "НАТО і союзники вже давно закликали до його звільнення", - додав генсек Альянсу.

У спілкуванні з журналістами Столтенберг сказав, що наразі в НАТО не мають жодної інформації щодо смерті опозиціонера, саме тому важливо, щоб усі факти були встановлені, передає "Європейська правда".

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн зазначила, що смерть Навального - це "похмуре нагадування про те, що таке Путін і його режим".

"Путін не боїться нічого більше, ніж інакомислення власного народу… Об'єднаймося у нашій боротьбі за свободу і безпеку тих, хто наважився виступити проти автократії", – написала фон дер Ляєн у Х.

Президентка Європарламенту Роберта Мецола заявила, що життя Навального "забрала Росія".

"Росія забрала його свободу і життя, але не його гідність. Його боротьба за демократію продовжується. Наші думки з його дружиною та дітьми", – написала Метсола у соцмережі.

Віцепрезидентка США Камала Гарріс на початку свого виступу на Мюнхенській безпековій конференції повідомила, що Штати ще не знають деталей смерті російського опозиціонера, але перший висновок зробити вже можливо.

Гарріс переконана в тому, що за будь-яких обставин відповідальність за смерть Навального лежить на російській владі. "Що б вони не розповідали, я скажу чітко: Росія відповідальна за це", – сказала віцепрезидентка США.

Президент Латвії Едгардс Рінкевичс теж вважає режим Путіна відповідальним за смерть опозиціонера.

"Що б ви не думали про Олексія Навального як політика, він був жорстоко вбитий Кремлем. Це факт, і це те, що потрібно знати про справжню природу нинішнього російського режиму", – заявив Рінкевичс.

Український президент Володимир Зеленський, коментуючи смерть Навального, сказав, що "очевидно, він убитий Путіним".