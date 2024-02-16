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Лідери НАТО, ЄС, США відреагували на смерть Навального: Це похмуре нагадування про те, що таке Путін і його режим

Демократичний світ вважає Кремль відповідальним за смерть опозиційного політика.

Лідери НАТО, ЄС, США відреагували на смерть Навального: Це похмуре нагадування про те, що таке Путін і його режим
Генсек НАТО Єнс Столтенберг
Фото: EPA/UPG

Лідери НАТО, Євросоюзу, а також країн-членів відреагували на інформацію про смерть російського опозиційного політика Олексія Навального.

Так, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг на своїй сторінці у соцмережі Х написав, що "Росія має відповісти на серйозні питання" і назвав Навального "сильним голосом свободи та демократії". "НАТО і союзники вже давно закликали до його звільнення", - додав генсек Альянсу.

У спілкуванні з журналістами Столтенберг сказав, що наразі в НАТО не мають жодної інформації щодо смерті опозиціонера, саме тому важливо, щоб усі факти були встановлені, передає "Європейська правда".

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн зазначила, що смерть Навального - це "похмуре нагадування про те, що таке Путін і його режим". 

"Путін не боїться нічого більше, ніж інакомислення власного народу… Об'єднаймося у нашій боротьбі за свободу і безпеку тих, хто наважився виступити проти автократії", – написала фон дер Ляєн у Х.

Президентка Європарламенту Роберта Мецола заявила, що життя Навального "забрала Росія".

"Росія забрала його свободу і життя, але не його гідність. Його боротьба за демократію продовжується. Наші думки з його дружиною та дітьми", – написала Метсола у соцмережі

Віцепрезидентка США Камала Гарріс на початку свого виступу на Мюнхенській безпековій конференції повідомила, що Штати ще не знають деталей смерті російського опозиціонера, але перший висновок зробити вже можливо.

Гарріс переконана в тому, що за будь-яких обставин відповідальність за смерть Навального лежить на російській владі. "Що б вони не розповідали, я скажу чітко: Росія відповідальна за це", – сказала віцепрезидентка США.

Президент Латвії Едгардс Рінкевичс теж вважає режим Путіна відповідальним за смерть опозиціонера.

"Що б ви не думали про Олексія Навального як політика, він був жорстоко вбитий Кремлем. Це факт, і це те, що потрібно знати про справжню природу нинішнього російського режиму", – заявив Рінкевичс.

  • Глава МЗС України Дмитро Кулеба відзначив, що "Політковська, Литвиненко, Магнітський, Нємцов, Навальний — це лише деякі з найвідоміших імен у довгому списку критиків, убитих Путіним" і що "після кожного вбивства виникало обурення, але Путіну зрештою це зійшло з рук, і світові лідери знову потиснули йому руку". У результаті "це спонукало його продовжувати вбивати людей". 
  • Як стало відомо 16 лютого, політик Олексій Навальний помер у виправній колонії №3 у Ямало-Ненецькому автономному окрузі. Про це повідомляє місцеве управління Федеральної служби виконання покарань Росії.
  • Видання “Медуза” зазначало, що 14 лютого прессекретар політика Кіра Ярмиш повідомляла, що Навального в 27-й раз за час ув'язнення відправили до штрафного ізолятора (ШІЗО). Йому було 47 років.
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