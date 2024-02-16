Буданов знає, хто стоїть за отруєнням його дружини, і обіцяє "відповідні дії"

Керівник ГУР точно не знає, чи було це замахом на його життя.

Керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов знає, хто стоїть за отруєнням його дружини Маріанни, що відбулося торік. Про це він сказав французькому виданню Liberation в інтерв'ю (уривок наводить УП).

Начальник ГУР на питання про те, чи знає він відповідального за це, сказав: "Звичайно, знаю!". Він також сказав, що сам отруєним не був.

"Моїй дружині вже краще. Оскільки я не вживав отрути, мені важко сказати, чи був це замах на моє життя. Але я вже пережив багато замахів і, напевно, переживу ще багато. Я думаю, що найближчим часом ви побачите відповідні дії на російській території, і всі це зрозуміють".