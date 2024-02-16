Буданов знає, хто стоїть за отруєнням його дружини, і обіцяє "відповідні дії"

Керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов знає, хто стоїть за отруєнням його дружини Маріанни, що відбулося торік. Про це він сказав французькому виданню Liberation в інтерв'ю (уривок наводить УП).
Начальник ГУР на питання про те, чи знає він відповідального за це, сказав: "Звичайно, знаю!". Він також сказав, що сам отруєним не був.
"Моїй дружині вже краще. Оскільки я не вживав отрути, мені важко сказати, чи був це замах на моє життя. Але я вже пережив багато замахів і, напевно, переживу ще багато. Я думаю, що найближчим часом ви побачите відповідні дії на російській території, і всі це зрозуміють".
- 28 листопада українські медіа з посиланням на анонімні джерела повідомили про отруєння дружини Кирила Буданова Маріанни. Разом із нею були отруєні деякі співробітники ГУР, однак у Маріанни симптоми проявилися сильніше, ніж у чоловіків, яких співрозмовник журналістів назвав "велетенськими".
- Згодом представник ГУР Андрій Юсов у коментарі Радіо Свобода підтвердив інформацію про отруєння Маріанни. Дружина голови української військової розвідки справді була отруєна важкими металами і зараз проходить курс лікування, який вже завершується.
- Раніше Буданов у одному з інтерв'ю говорив, що дружина під час повномасштабного вторгнення жила із ним у робочому кабінеті.
- У грудні представник ГУР сказав, що розслідуванням отруєння займається підрозділ власної безпеки Головного управління розвідки.