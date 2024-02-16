Ще одному підозрюваному у справі Пашинського обрали запобіжний захід

Підозрюваного відправили в СІЗО з можливістю внести заставу у розмірі 9 млн грн.

Ще одному співучаснику схеми заволодіння арештованими нафтопродуктами на майже мільярд гривень суд обрав запобіжний захід.

Про це повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

Один зі співвиконавців злочинної організації, яка заволоділа нафтопродуктами відправиться в СІЗО з можливістю внести заставу у розмірі понад 9 млн грн.

Подробиці справи Пашинського