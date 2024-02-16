Ще одному підозрюваному у справі Пашинського обрали запобіжний захід

Ще одному співучаснику схеми заволодіння арештованими нафтопродуктами на майже мільярд гривень суд обрав запобіжний захід.
Про це повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура.
Один зі співвиконавців злочинної організації, яка заволоділа нафтопродуктами відправиться в СІЗО з можливістю внести заставу у розмірі понад 9 млн грн.
Подробиці справи Пашинського
- 12 лютого Національне антикорупційне бюро заявило, що спільно з СБУ викрили злочинну організацію, діяльність якої завдала державі збитків на суму 967 млн гривень. Злочин відбувся в 2014-2018 роках.
- За даними бюро, у 2014 суд арештував 97 000 тонн нафтопродуктів, ввезених в Україну з порушенням законодавства. Після повалення режиму Януковича з'ясувалося, що близький до нього олігарх Сергій Курченко незаконно ввіз понад 90 000 тонн нафтопродуктів. З 2014 року суд арештував це паливо, яке потім вирішили віддати українській армії. В липні 2015 армія отримала перше пальне Курченка.
- Однак зараз стало відомо, що для реалізації палива нібито створили злочинне угруповання. НАБУ заявило, що один із підприємців у сфері нафтового бізнесу, який мав "потрібні зв'язки" в Адміністрації Президента, нібито розробив схему заволодіння арештованим паливом. Для вчинення злочину, за даними слідства, він залучив свого бізнес-партнера, який був посадовцем АП. Держпідприємство реалізувало арештовану сировину за заниженими цінами підконтрольній організатору схеми компанії. При цьому кошти, які ця компанія сплатила лише частково, вивели на рахунки інших контрольованих суб’єктів господарювання, а державний бюджет не отримав ні гривні.
- Наразі серед підозрюваних - колишній топпосадовець Сергій Пашинський, співорганізатор злочинної організації, підприємець-співорганізатор злочинної організації та чотири члени злочинної організації.
- Пашинський 12 лютого заявив, що співробітники НАБУ і СБУ прийшли з обшуками. Опісля експосадовця викликали до НАБУ, де повідомили про підозру.
- Днями під варту відправили власника групи компаній "Фактор" Сергія Тищенка.