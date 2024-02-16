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СБУ повідомила про підозру ексочільнику прокремлівської партії Дмитру Васильцю, який закликав до знищення України

Ще до початку повномасштабного вторгнення РФ він переїхав до Москви, де публічно підтримав агресивну війну проти України.

СБУ повідомила про підозру ексочільнику прокремлівської партії Дмитру Васильцю, який закликав до знищення України
Дмитро Василець
Фото: СБУ

Служба безпеки України зібрала доказову базу на проросійського блогера та колишнього очільника забороненої партії «Держава» Дмитра Васильця.

Зазначається, що ще до початку повномасштабного вторгнення РФ він переїхав до Москви, де публічно підтримав агресивну війну проти України.

Для поширення ворожої пропаганди Василець задіяв власні канали на відеохостингу Ютуб та в месенджері Телеграм із загальною аудиторією понад пів мільйона користувачів.

На цих ресурсах фігурант вихваляв режим Путіна, виправдовував повномасштабне вторгнення РФ і закликав до знищення України.

Також він неодноразово виступав на підтримку Кремля під час масових пропагандистських заходів за участі представників вищого військово-політичного керівництва Росії.

Крім того, в ефірах центральних телеканалів РФ він особисто закликав до захоплення держаної влади та всієї території України.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки заочно повідомили Васильцю про підозру за ч. 3 ст. 27 та ч. 2 ст. 109 Кримінального кодексу України (публічні заклики до насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або до захоплення державної влади, а також розповсюдження матеріалів із закликами до вчинення таких дій).

Оскільки зловмисник переховується від правосуддя на території Росії, тривають комплексні заходи для притягнення його до відповідальності за злочини проти України.

У січні російська блогерка заочно отримала підозру в публічних закликах до знищення українців. СБУ встановила, що фігурантка входить до пулу пропагандистів Путіна, які агітують за масові вбивства громадян України.

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