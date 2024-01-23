Російська блогерка заочно отримала підозру в публічних закликликах до знищення українців

СБУ встановила, що фігурантка входить до пулу пропагандистів Путіна, які агітують за масові вбивства громадян України.

Російська блогерка Ельвіра Боровкова заочно отримала підозру в публічних закликликах до знищення українців.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

За даними кіберфахівців СБУ, фігурантка входить до пулу пропагандистів Путіна, які агітують за масові вбивства громадян України та повне знищення української цивільної інфраструктури.

Так, Ельвіра вихваляла обстріл Харкова 22 лютого 2023 року, коли рашисти застосували по місту зенітно-ракетні комплекси С-300. Наступного дня після події Боровкова закликала окупантів завдати повторного удару по обласному центру, щоб “добити тих, хто вижив”.

Крім того, пропагандистка записала та оприлюднила власне звернення до командування російських військ, в якому пропонувала зруйнувати Україну “під нуль”.

За даними слідства, деструктивні відео ворожої блогерки одразу “підхоплювали” топові кремлівські телеканали для створення постановочних сюжетів про війну в Україні.

Ініційована СБУ експертиза підтвердила факти інформаційно-підривної діяльності зловмисниці проти нашої держави.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки заочно повідомили Боровковій про підозру за ч. 2 ст. 442 Кримінального кодексу України (публічні заклики до геноциду).

Оскільки зловмисниця переховується від правосуддя на території Росії, тривають комплексні заходи для притягнення її до відповідальності за вчинені злочини.

На початку січня у Полтаві затримали “політексперта”, який готував замовні статті для російських інтернет-видань. За вказівкою ворожої спецслужби зловмисник підготував понад 60 замовних публікацій.