Головне за ніч та ранок вівторка, 23 січня: ракетні удари по Києву, Харкову та Павлограду, 5 загиблих, 40 постраждалих

68 бойових зіткнень, втрати окупантів, ворожі обстріли, бої під Авдіївкою та Мар'їнкою, заява кількох десятків країн-членів ООН.

Російська армія 23 січня завдала комбінованого ракетного удару. Ворог випустив крилаті, балістичні, авіаційні та зенітні керовані ракети. Загалом зафіксовано 41 засіб повітряного нападу противника. ППО збила 21, повідомив Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

Більшість випущених росіянами ракет мала балістичну траєкторію:

4 зенітні керовані ракети С-300/С-400 з Бєлгородської обл. – у напрямку Харківської області

15 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55 із шести стратегічних бомбардувальників Ту-95МС (район пусків – Енгельс, РФ)

8 ракет Х-22 із бомбардувальників Ту-22М3 з Брянська та Орловської обл. – у напрямку Харківської та Сумської областей

12 балістичних ракет "Іскандер-М" (район пусків – Бєлгородська та Воронезька обл.)

2 керовані авіаційні ракети Х-59 з двох літаків Су-34 (район пусків – Белгородська область, РФ).

У результаті бойової роботи сили та засоби Повітряних Сил, у взаємодії із ППО Сил оборони знищено:

15 крилатих ракет Х-101/х-555/Х-55

5 балістичних ракет "Іскандер-М"

1 керовану авіаційну ракету Х-59.

"Важливо, не всі ворожі ракети, що атакували по балістичній траєкторії, досягли своїх цілей", – повідомив Залужний.

Унаслідок атаки, за даними МВС, поранені близько 40 людей, п'ятеро загинули. Є пошкодження в Києві, Харкові, Павлограді. Росіяни, як зазвичай, вдарили по житлових будинках та іншій цивільній інфраструктурі.

У Харкові повністю зруйновано під'їзд багатоповерхового будинку, повідомив мер міста Ігор Терехов.

Рятувальники розбирають завали і шукають людей. Місто частково знеструмлено.

"Також в одній з найпострадаліших частин Київського району немає світла, частково води. Відповідні служби працюють над усуненням наслідків ворожих обстрілів", – сказав мер.

Станом на 12:30 кількість жертв зросла з трьох до п'яти – двоє людей померли в лікарні. Про це повідомили в Офісі генерального прокурора. Поранено 51 людину.

Станом на 10:58 кількість жертв зросла до трьох, поранених – до 42.

У Києві під час чергової масованої російської атаки лунали вибухи. Є загоряння авто і пошкодження щонайменше в п'яти районах, повідомив мер міста Віталій Кличко та начальник КМВА Сергій Попко.

Дані КМВА про загиблу не підтвердили – жінка в стані клінічної смерті, але за неї борються лікарі. Станом на 10:32 відомо про 20 поранених, годиною раніше були дані про 18.

Унаслідок ракетної атаки окупантів по Павлограду одна людина загинула, є постраждалі.

Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак. "У Павлограді на цю хвилину один загиблий. Ще одному чоловікові медики зараз надають усю необхідну допомогу! Він живий", - написав він у Telegram.

Раніше повідомлялося про двох загиблих.

Тим часом Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що впродовж доби сталося 68 бойових зіткнень.

Загалом ворог завдав 3 ракетних та 65 авіаційних ударів, здійснив 56 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Унаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали житлові приватні будинки, інша цивільна інфраструктура.

Зранку російські окупанти завдали ракетного удару 4 зенітними керованими ракетами С300/400 по цивільній інфраструктурі міст Харків та Балаклія Харківської області.

На Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи окупантам значних втрат. Сили оборони минулої доби відбили 10 атак противника в районах Степового, Авдіївки та ще 7 атак біля Первомайського та Невельського Донецької області.

На Мар’їнському напрямку українські оборонці продовжують стримувати ворога неподалік Георгіївки та Новомихайлівки Донецької області, де відбито 21 атаку.

Детальніше про оперативну обстановку станом на ранок 23 січня - в нашій новині.

Генштаб також інформує, що за добу українські захисники знищили ще 960 російських окупантів, 22 танки, 59 бронемашин, 51 артсистему. Загалом Росія вже втратила в Україні майже 378 000 військових.

Про інші втрати противника – в новині.

У понеділок, 22 січня, Рада Безпеки ООН зібралась на запит Росії, щоб обговорити ситуацію в Україні. До Нью-Йорка на це засідання прибув міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров.

Напередодні зустрічі представники кількох десятків країн-членів ООН з послом України Сергієм Кислицею вийшли до журналістів з окремою заявою, в якій засудили скликання Росією цієї зустрічі. "Ми підкреслюємо лицемірство Російської Федерації, яка скликає чергове засідання Ради Безпеки ООН для критики законного постачання зброї в Україну, яке здійснюються на підтримку невід’ємного права України на самооборону, як це відображено в статті 51 Статуту ООН", - заявив Кислиця.

Він зазначив, що скликання Росією зустрічі Радбезу про Україну - це чергова спроба відвернути увагу від її агресивної війни проти України та її посиленої кампанії систематичних авіаударів, вбивств цивільних осіб та руйнування критичної інфраструктури.

Заява Кислиці пролунала від імені урядів понад 40 країн: Албанії, Австралії, Австрії, Бельгії, Боснії та Герцеговини, Болгарії, Канади, Хорватії, Кіпру, Чехії, Данії, Естонії, Фінляндії, Франції, Німеччини, Греції, Угорщини, Ісландії, Ірландії, Ізраїлю, Італії, Японії, Латвії, Ліхтенштейну, Литви, Люксембургу, Мальти, Маршаллових Островів, Монако, Чорногорії, Нідерландів, Нової Зеландії, Північної Македонії, Норвегії, Польщі, Португалії, Республіки Молдова, Республіки Корея, Румунії, Словаччини, Словенії, Іспанії, Швеції, України, Об’єднаного королівства Британії, США та Європейського Союзу.

Вони засудили співпрацю РФ з Іраном, Білоруссю та Північною Кореєю і закликали світ не надавати зброю Росії.

Український дипломат також нагадав, що Північна Корея та Росія своєю співпрацею порушили ембарго Ради Безпеки ООН на постачання зброї КНДР.

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