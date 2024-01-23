У ВАКС захисник підозрюваного відібрав документи в працівниці апарату суду

У приміщенні Вищого антикорупційного суду захисник одного з підозрюваного відібрав у працівниці апарату охоронювані законом документи.

Інцидент відбувся в коридорі суду, повідомили в пресслужбі ВАКС. Суд звернувся до правоохоронців.

"Захисник одного з підозрюваних, справу яких розглядає ВАКС, перебуваючи в коридорі суду і очікуючи початку судового засідання, під час розмови із працівницею апарату заволодів документами, які перебували у її володінні. Неодноразові усні прохання працівниці апарату суду повернути документи адвокат проігнорував", – йдеться у повідомленні.

Адвокат якого саме підозрюваного відібрав документи – не уточнили.