Вбивство нацгвардійцем чотирьох осіб на Донеччині: ДБР відкрило провадження
Вбивство нацгвардійцем чотирьох осіб на Донеччині: ДБР відкрило провадження
Удари ГУР в тилу Росії лякають західних партнерів, які бояться ядерної атаки РФ у відповідь, – Financial Times
Удари ГУР в тилу Росії лякають західних партнерів, які бояться ядерної атаки РФ у відповідь, – Financial Times
Уночі згорів заміський будинок бізнесмена Мазепи (додано відео)
Уночі згорів заміський будинок бізнесмена Мазепи (додано відео)
Зеленський внесе законопроєкт про множинне громадянство
Зеленський внесе законопроєкт про множинне громадянство
"Це питання справедливості", – Зеленський про мобілізацію
"Це питання справедливості", – Зеленський про мобілізацію
Трамп закликав спікера Палати представників Джонсона протидіяти компромісу по допомозі Україні
Трамп закликав спікера Палати представників Джонсона протидіяти компромісу по допомозі Україні
Коаліція артилерії. Стратегічна перевага за рахунок ЄС
Коаліція артилерії. Стратегічна перевага за рахунок ЄС
Справа Мазепи: каральний меч правосуддя чи тиск на бізнес
Справа Мазепи: каральний меч правосуддя чи тиск на бізнес
Путін пообіцяв Сі, що воюватиме в Україні щонайменше 5 років, – Nikkei
Путін пообіцяв Сі, що воюватиме в Україні щонайменше 5 років, – Nikkei
ГоловнаСуспільствоЖиття

У ВАКС захисник підозрюваного відібрав документи в працівниці апарату суду

Усні прохання працівниці апарату суду повернути документи адвокат проігнорував.

У приміщенні Вищого антикорупційного суду захисник одного з підозрюваного відібрав у працівниці апарату охоронювані законом документи. 

Інцидент відбувся в коридорі суду, повідомили в пресслужбі ВАКС. Суд звернувся до правоохоронців. 

"Захисник одного з підозрюваних, справу яких розглядає ВАКС, перебуваючи в коридорі суду і очікуючи початку судового засідання, під час розмови із працівницею апарату заволодів документами, які перебували у її володінні. Неодноразові усні прохання працівниці апарату суду повернути документи адвокат проігнорував", – йдеться у повідомленні.

Адвокат якого саме підозрюваного відібрав документи – не уточнили. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми:
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies