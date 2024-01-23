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В Києві судитимуть начальника Управління Святошинської РДА у справі щодо розтрати 684 тисяч грн на ремонті укриттів

Обвинувальний акт скеровано до суду.

В Києві судитимуть начальника Управління Святошинської РДА у справі щодо розтрати 684 тисяч грн на ремонті укриттів
Фото: Київська міська прокуратура

В Києві судитимуть начальника Управління Святошинської РДА у справі щодо розтрати 684 тисяч гривень на ремонті укриттів.

Про це повідомляє Київська міська прокуратура. 

Київською міською прокуратурою скеровано до суду обвинувальний акт відносно начальника Управління будівництва, архітектури та землекористування Святошинської РДА за фактом видачі завідомо неправдивих офіційних документів та розтрати бюджетних коштів під час капремонту укриття в Києві.

Встановлено, що у 2022 році між Управлінням будівництва Святошинської РДА та приватним товариством було укладено договір на капремонт укриття у Святошинському районі. 

Після капремонту посадовець, знаючи про завищення обсягів та вартості робіт та про те, що вартість виконаних робіт не відповідає вимогам нормативно-правових актів, підписав акти приймання. 

Слідство з експертами зафіксувало невиконання та неякісне виконання робіт, використання пожежонебезпечних матеріалів та завищення вартості.

Сума збитків становить понад  684 тис. грн.

У червні 2023 року чиновнику РДА та підряднику повідомили про підозру. 

Нагадаємо, в кінці грудня 2023 року у Києві просіла частина стіни дитсадка. Ймовірно, через порушення норм під час будівництва укриття. Правоохоронці відкрили провадження. Слідство встановило, що підрядник роботи з капремонту укриття не виконав і пошкодив об’єкт. Водночас чиновники Шевченківської РДА провели повну оплату по договору з підрядником на понад 1,5 млн грн.

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