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Мінкультури закликає долучитись до захисту Софії Київської від “забудовників-реконструкторів”

Судове засідання відбудеться 23 січня 2024 року, о 14:00, Шостий апеляційний адміністративний суд.

Мінкультури закликає долучитись до захисту Софії Київської від “забудовників-реконструкторів”
Софія Київська
Фото: Eльдар Сарахман

Мінкультури закликає долучитись до захисту Софії Київської, оскільки незважаючи на висновки ЮНЕСКО та існуючі заборони, будівельники продовжують “реконструкцію” готельно-офісного комплексу “Прага”.

Про це повідомила пресслужба Мінкультури.

“Проведення реставрації нежитлових будівель по вулицях Володимирській, 36 та Золотоворітській, 11 у запланованому вигляді призведе до негативного впливу на візуальне сприйняття об’єкта всесвітньої спадщини ЮНЕСКО – компонента “Собор Святої Софії і прилеглі монастирські споруди”, - йдеться у повідомленні. 

Мінкультури також наголошує, що такі дії можуть порушити гармонійну історичну вісь, яка пролягає по вул. Золотоворітській, “забезпечуючи перспективний вид на купол Дзвіниці ансамбля Софії Київської”.

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Міністерство нагадує, що оскаржувало судові рішення в апеляційному та касаційному порядку, а будівельники навіть звертались до поліції з вимогою розпочати кримінальне провадження проти Мінкультури.

“Завдяки зверненню Уряду до Верховного Суду вдалося відновити розгляд справи. Таким чином, спроба виграти цей судовий процес стала останньою можливістю захистити культурну спадщину світового значення в рамках судової справи”, - наголосили в Мінкультури. 

Судове засідання відбудеться 23 січня 2024 року, о 14:00, Шостий апеляційний адміністративний суд (м. Київ, вулиця Князів Острозьких, 8, корпус 30). Головуючий суддя Кобаль Михайло Іванович, зал судового засідання № 5.

  • Постійне представництво України при ЮНЕСКО повідомило, що 15 вересня 45-та сесія Комітету всесвітньої спадщини ЮНЕСКО внесла об'єкти Всесвітньої спадщини "Київ: Собор Святої Софії і прилеглі монастирські споруди, Києво-Печерська Лавра" та "Ансамбль історичного центру Львова" до Списку Всесвітньої спадщини під загрозою.
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