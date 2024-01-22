Галерея М17 відкриє другу частину виставкового проєкту «Схема збірки»

25 січня в київському Центрі сучасного мистецтва М17 відкриється друга частина виставкового проєкту «Схема збірки». Її презентує спільнота художників Київського Інституту Автоматики разом із ГО НАГІРНА.
Проєкт складається з загальної експозиційної частини "Vanitas"; інсталяції “Переходи”, що представляє роботи 30 художників спільноти – живопис, скульптури, графіку, інсталяції та відео арт; та шести персональних виставох (три з них відбулись в листопаді-грудні 2023; ще три пройдуть протягом січня-лютого 2024). Проєктом опікується група шести кураторів: Світлана Аграновська, Юрій Болса, Олександр Богомаз, Нікіта Власов, Андрій Підлісний, Максим Мазур.
Заявлена мета виставки – зафіксувати діяльність спільноти художників майстерень Інституту автоматики, проаналізувати умови її виникнення та існування. Проєкт представляє роботи художників, створених за останні 4 роки.
Про мистецьку спільноту Інституту автоматики:
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мистецький осередок виник стихійно в будівлі Київського інституту автоматики по вулиці Нагірній 22; в артпросторі інституту свого часу винаймали майстерні понад 120 митців; перші художники з’явилися тут у 2016 році;
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діяльність осередку була спрямована на пошуки форм та засобів художньої виразності у взаємодії з простором Інституту автоматики;
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самоорганізовані виставки в майстернях учасників проходять у вигляді Днів відкритих майстерень; уперше такий день пройшов 19 жовтня 2019 року;
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з початком повномасштабного вторгнення багатьо митцівспільноти полишили Київ; натомість, на території інституту створили резиденцію художників з Німеччини.