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Галерея М17 відкриє другу частину виставкового проєкту «Схема збірки»

Він фіксує діяльність самоорганізованої мистецької спільноти Інституту автоматики.

Галерея М17 відкриє другу частину виставкового проєкту «Схема збірки»
Відкриття проєкту «Схема збірки» восени 2023
Фото: Руслан Сингаївський

25 січня в київському Центрі сучасного мистецтва М17 відкриється друга частина виставкового проєкту «Схема збірки». Її презентує спільнота художників Київського Інституту Автоматики разом із ГО НАГІРНА.

Проєкт складається з загальної експозиційної частини "Vanitas"; інсталяції “Переходи”, що представляє роботи 30 художників спільноти – живопис, скульптури, графіку, інсталяції та відео арт; та шести персональних виставох (три з них відбулись в листопаді-грудні 2023; ще три пройдуть протягом січня-лютого 2024). Проєктом опікується група шести кураторів: Світлана Аграновська, Юрій Болса, Олександр Богомаз, Нікіта Власов, Андрій Підлісний, Максим Мазур.

Заявлена мета виставки – зафіксувати діяльність спільноти художників майстерень Інституту автоматики, проаналізувати умови її виникнення та існування. Проєкт представляє роботи художників, створених за останні 4 роки.

Відкриття проєкту «Схема збірки» восени 2023
Фото: Руслан Сингаївський
Відкриття проєкту «Схема збірки» восени 2023

Відкриття проєкту «Схема збірки» восени 2023
Фото: Руслан Сингаївський
Відкриття проєкту «Схема збірки» восени 2023

Відкриття проєкту «Схема збірки» восени 2023
Фото: Руслан Сингаївський
Відкриття проєкту «Схема збірки» восени 2023

Про мистецьку спільноту Інституту автоматики:

  • мистецький осередок виник стихійно в будівлі Київського інституту автоматики по вулиці Нагірній 22; в артпросторі інституту свого часу винаймали майстерні понад 120 митців; перші художники з’явилися тут у 2016 році;

  • діяльність осередку була спрямована на пошуки форм та засобів художньої виразності у взаємодії з простором Інституту автоматики;

  • самоорганізовані виставки в майстернях учасників проходять у вигляді Днів відкритих майстерень; уперше такий день пройшов 19 жовтня 2019 року;

  • з початком повномасштабного вторгнення багатьо митцівспільноти полишили Київ; натомість, на території інституту створили резиденцію художників з Німеччини.

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