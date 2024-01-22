Галерея М17 відкриє другу частину виставкового проєкту «Схема збірки»

25 січня в київському Центрі сучасного мистецтва М17 відкриється друга частина виставкового проєкту «Схема збірки». Її презентує спільнота художників Київського Інституту Автоматики разом із ГО НАГІРНА.

Проєкт складається з загальної експозиційної частини "Vanitas"; інсталяції “Переходи”, що представляє роботи 30 художників спільноти – живопис, скульптури, графіку, інсталяції та відео арт; та шести персональних виставох (три з них відбулись в листопаді-грудні 2023; ще три пройдуть протягом січня-лютого 2024). Проєктом опікується група шести кураторів: Світлана Аграновська, Юрій Болса, Олександр Богомаз, Нікіта Власов, Андрій Підлісний, Максим Мазур.

Заявлена мета виставки – зафіксувати діяльність спільноти художників майстерень Інституту автоматики, проаналізувати умови її виникнення та існування. Проєкт представляє роботи художників, створених за останні 4 роки.

Фото: Руслан Сингаївський Відкриття проєкту «Схема збірки» восени 2023

Фото: Руслан Сингаївський Відкриття проєкту «Схема збірки» восени 2023

Фото: Руслан Сингаївський Відкриття проєкту «Схема збірки» восени 2023

Про мистецьку спільноту Інституту автоматики: