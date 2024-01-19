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У прокат вийде історична драма «Зона інтересу» про родину коменданта концтабору «Аушвіц»

Стрічка Джонатана Ґлейзера потрапила в шортлист Премії «Оскар» у категорії «Найкращий міжнародний фільм» як претендент від Великої Британії.

22 лютого на екрани українських кінотеатрів вийде історична драма «Зона інтересу» Джонатана Ґлейзера. Про це повідомляє кінокомпанія «Артхаус Трафік». 

Головні герої фільму — чоловік із дружиною, які будують оселю мрії з затишним садом, дорогими речами, родинними вечорами за читанням із дітьми. І тільки високий паркан нагадує, що поруч з їхнім райським куточком стоїть концтабір, де чоловік працює комендантом.

Фільм заснований на однойменній книзі Мартіна Еміса про коменданта концтабору «Аушвіц» Рудольфа Гьосса.

«Зона інтересу» — новий фільм від студії А24, відомої оскароносними стрічками «Все завжди й водночас» Деніела Шайнерта і Дена Квана, «Кит» Даррена Аранофскі, «Місячне сяйво» Баррі Дженкінса, а також фільмами Арі Астера «Усі страхи Бо» й «Сонцестояння» і серіалами «Сварка» та «Ейфорія».

Режисер Джонатан Ґлейзер був двічі номінований на Премію BAFTA, а два його фільми — «Опинись у моїй шкірі» й «Народження» — були в офіційному конкурсі Венеційського кінофестивалю. Головну жіночу роль виконала Сандра Гюллер — номінантка на «Золотий глобус» і двічі Найкраща європейська акторка за версією Європейської кіноакадемії — за ролі у стрічках «Анатомія падіння» й «Тоні Ердманн». Головну чоловічу роль зіграв Крістіан Фрідель — зірка серіалу «Вавилон-Берлін» Тома Тиквера, а також фільму Міхаеля Ганеке «Біла стрічка». 

Світова премʼєра стрічки відбулася на Каннському кінофестивалі 2023. Там фільм отримав Ґран-прі, приз Міжнародної федерації кінопреси (ФІПРЕССІ), Премію за саундтрек і CST Artist-Technician Award. Картина потрапила в шортлист Премії «Оскар» у категорії «Найкращий міжнародний фільм» як претендент від Великої Британії, а також отримала 9 номінацій на Премію BAFTA.

Кадр з фільму «Зона інтересу» Артхаус Трафік
Фото: Артхаус Трафік
Кадр з фільму «Зона інтересу» Артхаус Трафік

Кадр з фільму «Зона інтересу»
Фото: Артхаус Трафік
Кадр з фільму «Зона інтересу»

Кадр з фільму «Зона інтересу»
Фото: Артхаус Трафік
Кадр з фільму «Зона інтересу»

Кадр з фільму «Зона інтересу»
Фото: Артхаус Трафік
Кадр з фільму «Зона інтересу»

Кадр з фільму «Зона інтересу»
Фото: Артхаус Трафік
Кадр з фільму «Зона інтересу»

Кадр з фільму «Зона інтересу»
Фото: Артхаус Трафік
Кадр з фільму «Зона інтересу»

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