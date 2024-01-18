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Естонія передасть Україні сотні археологічних артефактів

Естонія готує урочисту презентацію цих предметів в Естонському історичному музеї, яка відбудеться 23 січня. 

Естонія передасть Україні сотні археологічних артефактів
Т. в. о. Міністра культури та інформаційної політики Ростислав Карандєєв
Фото: Пресслужба Мінкультури

Естонія та Україна домовились щодо передачі в нашу країну археологічних артефактів різних епох, які є частиною культурної спадщини України.

Про це повідомила пресслужба Мінкультури.

Зазначається, що йдеться про 274 артефакти, які в 2019 році намагались незаконно ввезти в Естонію.

Це були предмети, які належать до культур ранньої залізної та залізної доби від V–IV ст. до н. е. до VII–X ст. н. е.

Зараз Естонія готує урочисту презентацію цих предметів в Естонському історичному музеї, яка відбудеться 23 січня. 

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Після експонування в Естонії археологічні артефакти повернуться до України. 

  • Після майже 10 років судів артефакти з чотирьох музеїв Криму, які були представлені на виставці в Амстердамі, повернулися до України. Це сталось в листопаді 2023 року.
  • Раніше у Мінкультури повідомили, що після повернення "Скіфського золота" до України заплановано організувати виставку артефактів.
  • Крім того, Служба безпеки спільно з БЕБ та поліцією Королівства Іспанії нейтралізувала транснаціональне злочинне угруповання, яке нелегально вивезло з України вироби "Скіфського золота" для продажу в ЄС.
  • Раніше іспанська поліція повідомляла, що в угруповання контрабандистів входило двоє українців та троє іспанців. Слідство розпочалося після того, як іспанські правоохоронці дізналися, що громадянин України, який мешкає в Мадриді, продає низку золотих прикрас з України, що мають історичну та економічну цінність. 
  • Вперше золотий виріб історичного значення слідчі вилучили у 2021 році. Це був золотий пояс із головами баранів, який зберігався в сейфі в Мадриді і який головний підозрюваний продав приватно мадридському бізнесмену.
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