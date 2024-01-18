Естонія передасть Україні сотні археологічних артефактів

Естонія готує урочисту презентацію цих предметів в Естонському історичному музеї, яка відбудеться 23 січня.

Т. в. о. Міністра культури та інформаційної політики Ростислав Карандєєв

Естонія та Україна домовились щодо передачі в нашу країну археологічних артефактів різних епох, які є частиною культурної спадщини України.

Про це повідомила пресслужба Мінкультури.

Зазначається, що йдеться про 274 артефакти, які в 2019 році намагались незаконно ввезти в Естонію.

Це були предмети, які належать до культур ранньої залізної та залізної доби від V–IV ст. до н. е. до VII–X ст. н. е.

Зараз Естонія готує урочисту презентацію цих предметів в Естонському історичному музеї, яка відбудеться 23 січня.

Після експонування в Естонії археологічні артефакти повернуться до України.