Естонія передасть Україні сотні археологічних артефактів

Естонія та Україна домовились щодо передачі в нашу країну археологічних артефактів різних епох, які є частиною культурної спадщини України.
Про це повідомила пресслужба Мінкультури.
Зазначається, що йдеться про 274 артефакти, які в 2019 році намагались незаконно ввезти в Естонію.
Це були предмети, які належать до культур ранньої залізної та залізної доби від V–IV ст. до н. е. до VII–X ст. н. е.
Зараз Естонія готує урочисту презентацію цих предметів в Естонському історичному музеї, яка відбудеться 23 січня.
Після експонування в Естонії археологічні артефакти повернуться до України.
- Після майже 10 років судів артефакти з чотирьох музеїв Криму, які були представлені на виставці в Амстердамі, повернулися до України. Це сталось в листопаді 2023 року.
- Раніше у Мінкультури повідомили, що після повернення "Скіфського золота" до України заплановано організувати виставку артефактів.
- Крім того, Служба безпеки спільно з БЕБ та поліцією Королівства Іспанії нейтралізувала транснаціональне злочинне угруповання, яке нелегально вивезло з України вироби "Скіфського золота" для продажу в ЄС.
- Раніше іспанська поліція повідомляла, що в угруповання контрабандистів входило двоє українців та троє іспанців. Слідство розпочалося після того, як іспанські правоохоронці дізналися, що громадянин України, який мешкає в Мадриді, продає низку золотих прикрас з України, що мають історичну та економічну цінність.
- Вперше золотий виріб історичного значення слідчі вилучили у 2021 році. Це був золотий пояс із головами баранів, який зберігався в сейфі в Мадриді і який головний підозрюваний продав приватно мадридському бізнесмену.