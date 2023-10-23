Росія завдала удару по терміналу "Нової пошти" двома ракетами С-300. Кількість постраждалих зросла (оновлено)
Росія завдала удару по терміналу "Нової пошти" двома ракетами С-300. Кількість постраждалих зросла (оновлено)
Наступного тижня Україна перейде на зимовий час
Наступного тижня Україна перейде на зимовий час
Острів собак. «Декотрим людям заважають не так обстріли, як тварини»
Острів собак. «Декотрим людям заважають не так обстріли, як тварини»
Андрій Коболєв: «Закордонні партнери носилися з НАБУ як з писаною торбою, забороняли торкатися, тому що це їхнє улюблене дитя»
Андрій Коболєв: «Закордонні партнери носилися з НАБУ як з писаною торбою, забороняли торкатися, тому що це їхнє улюблене дитя»
Уряд вніс зміни до Правил дорожнього руху
Уряд вніс зміни до Правил дорожнього руху
На Харківщині російська ракета вдарила по терміналу "Нової пошти", є загиблі та поранені (оновлено)
На Харківщині російська ракета вдарила по терміналу "Нової пошти", є загиблі та поранені (оновлено)
Якщо просто заплющити очі, Росія не зникне: Україні потрібна програма досліджень ворога
Якщо просто заплющити очі, Росія не зникне: Україні потрібна програма досліджень ворога
«Ти чорт йоб..й!» Як Верховна Рада забороняла УПЦ МП (поіменно)
«Ти чорт йоб..й!» Як Верховна Рада забороняла УПЦ МП (поіменно)
У Києві на блокпосту збили військового: він загинув на місці
У Києві на блокпосту збили військового: він загинув на місці
ГоловнаСвіт

В Іспанії затримали контрабандистів, які незаконно вивозили скіфське золото з України

Усе золото належить до греко-скіфської культури VIII-IV ст.

В Іспанії затримали контрабандистів, які незаконно вивозили скіфське золото з України
Фото: Олександр Ткаченко у Telrgram

Поліція Мадрида затримала злочинне угруповання, яке незаконно вивозило культурні цінності з України. До його складу входило п'ять осіб (двоє українців та троє іспанців). Про це йдеться у повідомленні прес-служби поліції Іспанії.

"У Мадриді вилучили 11 золотих монет вартістю понад 60 мільйонів євро, які належать до історичної спадщини України. Правоохоронці затримали п'ятьох осіб і ліквідували злочинну мережу з незаконного обігу культурних цінностей з України Вилучені предмети - золоті прикраси великої історичної та економічної цінності – були вкрадені та незаконно експортовані та збиралися продати в Мадриді", – повідомили у поліції.

Відомо, що у спецоперації брали участь співробітники Нацполіції та СБУ.  

Слідство розпочалося після того, як правоохоронці дізналися, що громадянин України, який мешкає в Мадриді, продає низку золотих прикрас з України, що мають історичну та економічну цінність.

"Йдеться про вироби, які не можуть бути продані за звичайними легальними каналами, наприклад, через аукціонні зали. Тому коштовності були внесені в капітал різних торгових компаній, створених спеціально для того, щоб надати їм юридичного вигляду і тим самим полегшити їхню комерціалізацію групою інвесторів", – повідомляють правоохоронці Мадрида. 

Вперше золотий виріб історичного значення  слідчі вилучили у 2021 році, саме тоді розпочалося розслудвання щодо незаконного ввезення скіфського золота в Іспанію. Це був золотий пояс із головами баранів, який зберігався в сейфі в Мадриді і який головний підозрюваний продав приватно мадридському бізнесменові.

Підозрюваний намагався продати коштовності і за допомогою спільників. 

"У підсумку оперативники заарештували п'ятьох осіб, які ймовірно вчинили злочин, пов'язаний із відмиванням грошей, і вилучили в Україні десять виробів із золота, схожих за своїми характеристиками з поясом", – йдеться у повідомленні.

Усі предмети, що належать до греко-скіфської культури VIII-IV ст. до н.е., зараз перебувають на вивченні в Національному археологічному музеї та Іспанському інституті культурної спадщини, а розслідування триває.

Найближчим часом “Скіфське золото” повернеться в Україну. Мінкультури спільно з партнерами з Нідерландів проводить ряд заходів, які спрямовані на щонайшвидше повернення колекції артефактів в Україну

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies