В Іспанії затримали контрабандистів, які незаконно вивозили скіфське золото з України

Поліція Мадрида затримала злочинне угруповання, яке незаконно вивозило культурні цінності з України. До його складу входило п'ять осіб (двоє українців та троє іспанців). Про це йдеться у повідомленні прес-служби поліції Іспанії.

"У Мадриді вилучили 11 золотих монет вартістю понад 60 мільйонів євро, які належать до історичної спадщини України. Правоохоронці затримали п'ятьох осіб і ліквідували злочинну мережу з незаконного обігу культурних цінностей з України Вилучені предмети - золоті прикраси великої історичної та економічної цінності – були вкрадені та незаконно експортовані та збиралися продати в Мадриді", – повідомили у поліції.

Відомо, що у спецоперації брали участь співробітники Нацполіції та СБУ.

Слідство розпочалося після того, як правоохоронці дізналися, що громадянин України, який мешкає в Мадриді, продає низку золотих прикрас з України, що мають історичну та економічну цінність.

"Йдеться про вироби, які не можуть бути продані за звичайними легальними каналами, наприклад, через аукціонні зали. Тому коштовності були внесені в капітал різних торгових компаній, створених спеціально для того, щоб надати їм юридичного вигляду і тим самим полегшити їхню комерціалізацію групою інвесторів", – повідомляють правоохоронці Мадрида.

Вперше золотий виріб історичного значення слідчі вилучили у 2021 році, саме тоді розпочалося розслудвання щодо незаконного ввезення скіфського золота в Іспанію. Це був золотий пояс із головами баранів, який зберігався в сейфі в Мадриді і який головний підозрюваний продав приватно мадридському бізнесменові.

Підозрюваний намагався продати коштовності і за допомогою спільників.

"У підсумку оперативники заарештували п'ятьох осіб, які ймовірно вчинили злочин, пов'язаний із відмиванням грошей, і вилучили в Україні десять виробів із золота, схожих за своїми характеристиками з поясом", – йдеться у повідомленні.

Усі предмети, що належать до греко-скіфської культури VIII-IV ст. до н.е., зараз перебувають на вивченні в Національному археологічному музеї та Іспанському інституті культурної спадщини, а розслідування триває.

Найближчим часом “Скіфське золото” повернеться в Україну. Мінкультури спільно з партнерами з Нідерландів проводить ряд заходів, які спрямовані на щонайшвидше повернення колекції артефактів в Україну