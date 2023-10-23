2 тисячі з них – це діти.

Кількість палестинців, які загинули від ізраїльських ударів зросла до щонайменше 5087.

Про це пише The Guardian з посиланням на Міністерство охорони здоров'я Гази, яким керує ХАМАС.

Серед загиблих було 2055 дітей.

Крім того, повідомляється, що 15 273 людини отримали поранення.

За інформацією міністерства, за минулу добу загинули 436 осіб, зокрема 182 дитини.

Зазначається, що найбільше жертв було на півдні Сектора Газа, куди ізраїльські військові наказали палестинцям евакуюватися.

Ізраїль почав завдавати ударів у відповідь після атаки ХАМАСу на Ізраїль 7 жовтня, унаслідок яких загинуло щонайменше 1400 людей, переважно цивільних, зокрема на музичному фестивалі та в громадах поблизу кордону з Газою.

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Нагадаємо, Вашингтон порадив Ізраїлю відкласти наземне вторгнення в Газу, щоб виграти час для переговорів про звільнення заручників, утримуваних ХАМАСом, і надання додаткової допомоги палестинцям.

Міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант заявив, що майбутня наземна операція в Секторі Гази може тривати протягом трьох місяців. За його словами, війна включатиме три фази, остання з яких – створення нового режиму безпеки в анклаві.