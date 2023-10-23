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ХАМАС заявив про понад 5 тисяч загиблих унаслідок ударів Ізраїлю

2 тисячі з них – це діти.

ХАМАС заявив про понад 5 тисяч загиблих унаслідок ударів Ізраїлю
Фото: EPA/UPG

Кількість палестинців, які загинули від ізраїльських ударів зросла до щонайменше 5087.

Про це пише The Guardian з посиланням на Міністерство охорони здоров'я Гази, яким керує ХАМАС.

Серед загиблих було 2055 дітей. 

Крім того, повідомляється, що 15 273 людини отримали поранення.

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За інформацією міністерства, за минулу добу загинули 436 осіб, зокрема 182 дитини. 

Зазначається, що найбільше жертв було на півдні Сектора Газа, куди ізраїльські військові наказали палестинцям евакуюватися.

Ізраїль почав завдавати ударів у відповідь після атаки ХАМАСу на Ізраїль 7 жовтня, унаслідок яких загинуло щонайменше 1400 людей, переважно цивільних, зокрема на музичному фестивалі та в громадах поблизу кордону з Газою.

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Нагадаємо, Вашингтон порадив Ізраїлю відкласти наземне вторгнення в Газу, щоб виграти час для переговорів про звільнення заручників, утримуваних ХАМАСом, і надання додаткової допомоги палестинцям.

Міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант заявив, що майбутня наземна операція в Секторі Гази може тривати протягом трьох місяців. За його словами, війна включатиме три фази, остання з яких – створення нового режиму безпеки в анклаві.

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