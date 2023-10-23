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На евакуацію з сектора Гази зголосилися 337 громадян України

Пункт пропуску Рафах на кордоні з Єгиптом буде відкритий для іноземців завтра.

На евакуацію з сектора Гази зголосилися 337 громадян України
Пункт пропуску “Рафах” на кордоні Єгипту і сектору Гази
Фото: EPA/UPG

У секторі Гази перебувають близько 500 громадян України, 337 з них записалися на евакуацію.

Про це пише Радіо Свобода з посиланням на посла України в Ізраїлі Євгена Корнійчука.

"На евакуацію зголосилися сьогодні 337 громадян України. І тільки що наш представник у Палестині поінформував, що ще одна сім’я із шести чоловік оформляє документи. Але я думаю, що, мабуть пів тисячі наших громадян перебувають там. Не всі зголосилися на виїзд. Ситуація дуже складна. На жаль, ми тут абсолютно безсилі, як посольство тут щось зробити для допомоги. Крім того, що формувати ці списки, передавати на узгодження ізраїльській, єгипетській стороні і сумлінно чекати на евакуацію. Ми сподіваємося, що днями, можливо, навіть завтра, пункт пропуску Рафах буде відкритий для іноземних громадян", – розповів Корнійчук.

За його словами, посольство також допомагає вивезти з сектора Газа громадян інших держав.

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Нагадаємо, армія оборони Ізраїлю за минулу добу атакувала понад 320 військових цілей у секторі Гази. ЦАХАЛ заявив про атаки на “інфраструктуру терористів і військові цілі”.

Міністерство охорони здоров'я Гази, яким керує ХАМАС, стверджує, що ізраїльські удари наразі вбили 4 741 палестинця, 15 898 отримали поранення. Унаслідок нападу терористів, який розпочався 7 жовтня, загинули понад 1 400 ізраїльтян, переважно цивільних.

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