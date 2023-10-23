Ізраїль продовжує обстріли Гази. США пообіцяли, що допомога палестинцям надходитиме і далі

Вчора у Сектор Гази увійшов другий конвой з гуманітаркою.

Білий дім пообіцяв, що гуманітарна допомога у Сектор Гази надходитиме і далі. ЦАХАЛ водночас продовжує обстріли території, пише The Guardian.

Зазначимо, вчора до Гази через контрольно-пропускний пункт Рафах у Єгипті надійшов другий конвой допомоги із 14 вантажівок.

Конфлікт під час телефонної розмови обговорили президент США Джо Байден і прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу.

“Тепер буде продовжений потік... важливої допомоги в Газу”, – заявили в Білому домі після розмови політичних лідерів.

Зі свого боку ООН попереджає, що обсяг гуманітарки, що надходить у Газу, становить лише 4% від його середньодобового обсягу до бойових дій. Вона складає лише незначну частину необхідного, оскільки запаси їжі, води, медикаментів і палива закінчуються.

COGAT, ізраїльський орган оборони, що відповідає за цивільні справи Палестини, заявив, що друга партія допомоги включала воду, їжу та медикаменти, які до відправлення перевірив Ізраїль. Зазначимо, Тель-Авів не дозволив ввезення в анклав палива.

Додамо, палестинські ЗМІ повідомили, що Ізраїль продовжував завдавати авіаударів по Сектору Гази, концентруючись на центрі та півночі. Є інформація про те, що ЦАХАЛ у понеділок зранку вдарив по трьох лікарнях.

Нагадаємо, перший конвой з допомогою для палестинців увійшов через Рафах 21 жовтня. 20 вантажівок привезли медикаменти та обмежену кількість їжі.