США готові до ескалації близькосхідного конфлікту, - Остін

Голова Пентагону не радить третім сторонам намагатися розширити цей конфлікт.

Армія США готова діяти, якщо у конфлікті між Ізраїлем і ХАМАС з'являться нові учасники.

Про це заявив у неділю глава Пентагону Ллойд Остін в ефірі ABC News, передає "Інтерфакс-Україна".

"Якщо якась країна або угруповання прагне розширити цей конфлікт..., то моя порада: не варто намагатися робити це", - сказав Остін.

"У нас є право захищатися, і ми без вагань будемо робити це в разі потреби", - додав він.

Нагадаємо, раніше Голова Пентагону повідомдляв, що США розгортають додаткову протиповітряну оборону та готують війська на Близькому Сході на випадок надзвичайних ситуацій.