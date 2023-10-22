США розгортають додаткові системи ППО на Близькому сході – Пентагон

Також у Пентагоні готують війська.

США розгортають додаткову протиповітряну оборону та готують війська на Близькому Сході на випадок надзвичайних ситуацій.

Про це заявив міністр оборони США Ллойд Остін, – йдеться на сайті Пентагону.

"Після детального обговорення з президентом Байденом нещодавню ескалацію з боку Ірану та його проксі-сил у регіоні Близького Сходу я сьогодні розпорядився вжити низку додаткових кроків для подальшого зміцнення позиції Міністерства оборони (США - ред.) в регіоні. Ці кроки посилять регіональні зусилля зі стримування, посилять захист сил США в регіоні та допоможуть у захисті Ізраїлю", повідомив ЛЛойд Остін.

Остін додав, що в рамках планування на випадок надзвичайних ситуацій доручив невизначену кількість додаткових сил США "готуватися до розгортання".

У Іраку дві бази, де перебувають військові США, зазнали атаки безпілотниками та ракетами. Раніше іракські бойовики, пов’язані з Іраном, застерегли Вашингтон від підтримки Ізраїлю проти ХАМАС.