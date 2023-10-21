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Зеленський подякував Байдену за новий пакет тривалої підтримки України

Цього тижня Білий дім подав запит до Конгресу на виділення 61,4 млрд доларів для України. 

Зеленський подякував Байдену за новий пакет тривалої підтримки України
Фото: Пресслужба Офісу президента України

У вечірньому зверненні 21 жовтня президент Володимир Зеленський подякував президенту США Джо Байдену за підготовку нового пакету тривалої підтримки України. 

“Дуже вагомий крок президента Байдена є на цьому тижні – я щиро вдячний за це. Підготовлено новий пакет тривалої та надійної підтримки для України – оборонної, економічної, – для нашого захисту людей, свободи. Я вдячний за таку ініціативу президента Байдена і думаю, що не лише українці, але й усі народи – усі вільні народи Європи – очікують збереження американської єдності з нашим захистом”, – сказав президент. 

 

Зеленський зазначив, що американське лідерство потрібне світу: “я вдячний обом партіям Конгресу, які це розуміють, які підтримують, зокрема, боротьбу нашого народу за свою незалежність”.

Нагадаємо, цього тижня Білий дім подав запит до Конгресу на виділення 61,4 млрд доларів для України. Також передбачено допомогу для Ізраїлю.

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