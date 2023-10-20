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Євросоюз починає роботу над узгодженням 12-го пакета санкцій проти Росії, – журналіст

Очікується, що домовленостей досягнуть в листопаді або грудні.

Євросоюз починає роботу над узгодженням 12-го пакета санкцій проти Росії, – журналіст
Фото: rada.gov.ua

Журналіст "Радіо Свобода" Рікард Юзвяк повідомив, що Євросоюз починає роботу над узгодженням 12-го пакета санкцій проти Росії. 

Єврокомісія та посли країн ЄС цими вихідними почнуть обговорювати деталі 12-го пакета санкцій. 

Очікується, що домовленостей досягнуть в листопаді, хоча, більш вірогідно, в грудні. 

Нагадаємо, минулого тижня США ввели санкції проти компаній, що перевозили російську нафту за вищою від дозволеної ціною. З цього приводу Коаліція за обмеження цін оприлюднила рекомендації для морської нафтової промисловості та суміжних галузей. 

Раніше прем'єр Бельгії повідомив, що ЄС наближається до повної заборони російських алмазів: "Ми наблизилися до фіналізації запровадження системи відстеження, щоби російські підсанкційні алмази більше не фінансували російську війну".

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