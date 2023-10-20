Євросоюз починає роботу над узгодженням 12-го пакета санкцій проти Росії, – журналіст

Очікується, що домовленостей досягнуть в листопаді або грудні.

Журналіст "Радіо Свобода" Рікард Юзвяк повідомив, що Євросоюз починає роботу над узгодженням 12-го пакета санкцій проти Росії.

Єврокомісія та посли країн ЄС цими вихідними почнуть обговорювати деталі 12-го пакета санкцій.

Очікується, що домовленостей досягнуть в листопаді, хоча, більш вірогідно, в грудні.

So-called “confessionals” between the European Commission and EU ambassadors on the 12th package of sanctions on #Russia starts this weekend with a view to reach agreement in Nov though Dec might be more likely. #Ukraine — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) October 20, 2023

Нагадаємо, минулого тижня США ввели санкції проти компаній, що перевозили російську нафту за вищою від дозволеної ціною. З цього приводу Коаліція за обмеження цін оприлюднила рекомендації для морської нафтової промисловості та суміжних галузей.

Раніше прем'єр Бельгії повідомив, що ЄС наближається до повної заборони російських алмазів: "Ми наблизилися до фіналізації запровадження системи відстеження, щоби російські підсанкційні алмази більше не фінансували російську війну".