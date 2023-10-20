У Мелітополі партизани підірвали автівку з окупантами-мародерами та краденим майном

Цієї ночі пролунав вибух у тимчасово окупованому Мелітополі – сили спротиву підірвали автомобіль окупантів-мародерів, які завантажували награбоване майно.

Про це повідомляє у Telegram міський голова Мелітополя Іван Федоров.

"За уточненою інформацією, нічний вибух у Мелітополі – це мінус авто з окупантами-мародерами. Вони регулярно відслідковували і грабували порожні квартири міста. А в цей час окупантів відслідковували наші сили спротиву. Під час чергового нічного полювання в районі Авіамістечка, саме в момент завантаження награбованого в авто і стався вибух", – розповів мер.

Нагадаємо, днями пролунали вибухи поблизу Мелітополя, у районі, де були розташовані військові бази окупантів та полігони для навчання.