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У Мелітополі партизани підірвали автівку з окупантами-мародерами та краденим майном

Вибух стався в момент завантаження награбованих речей.

У Мелітополі партизани підірвали автівку з окупантами-мародерами та краденим майном
Фото: Іван Федоров

Цієї ночі пролунав вибух у тимчасово окупованому Мелітополі – сили спротиву підірвали автомобіль окупантів-мародерів, які завантажували награбоване майно.

Про це повідомляє у Telegram міський голова Мелітополя Іван Федоров.

"За уточненою інформацією, нічний вибух у Мелітополі – це мінус авто з окупантами-мародерами. Вони регулярно відслідковували і грабували порожні квартири міста. А в цей час окупантів відслідковували наші сили спротиву. Під час чергового нічного полювання в районі Авіамістечка, саме в момент завантаження награбованого в авто і стався вибух", – розповів мер.

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Нагадаємо, днями пролунали вибухи поблизу Мелітополя, у районі, де були розташовані військові бази окупантів та полігони для навчання.

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