Росіяни завдали авіаудару по Бериславу на Херсонщині, загинула жінка

Сьогодні близько восьмої години ранку російські військові завдали удару чотирма керованими авіабомбами по місту Берислав Херсонської області.

Про це повідомляє у Telegram міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

За попередніми даними, одна людина загинула. Підрозділи ДСНС та Національної поліції обстежують територію.

Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін уточнив, що внаслідок ворожого удару у власному будинку загинула жінка 80-ти років. Вона померла на місці від отриманих травм.

Також удар двома авіабомбами прийшовся по Новобериславу. Масштаби руйнувань там уточнюються.

Опівночі ворог почав обстріл Херсона з артилерії. Унаслідок атаки пошкоджений приватний будинок. Минулося без постраждалих.

Нагадаємо, за минулу добу противник здійснив 97 обстрілів території Херсонської області, випустивши 461 снаряд з мінометів, артилерії, "Градів", АГС, танків, авіації та БПЛА. На Херсон ворог направив 36 снарядів. Поранення дістали семеро людей.