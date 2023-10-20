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Росіяни завдали авіаудару по Бериславу на Херсонщині, загинула жінка

Опівночі ворог обстріляв з артилерії Херсон.

Росіяни завдали авіаудару по Бериславу на Херсонщині, загинула жінка
Ілюстративне фото
Фото: Херсонська ОВА

Сьогодні близько восьмої години ранку російські військові завдали удару чотирма керованими авіабомбами по місту Берислав Херсонської області.

Про це повідомляє у Telegram міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

За попередніми даними, одна людина загинула. Підрозділи ДСНС та Національної поліції обстежують територію.

Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін уточнив, що внаслідок ворожого удару у власному будинку загинула жінка 80-ти років. Вона померла на місці від отриманих травм. 

Також удар двома авіабомбами прийшовся по Новобериславу. Масштаби руйнувань там уточнюються.

Опівночі ворог почав обстріл Херсона з артилерії. Унаслідок атаки пошкоджений приватний будинок. Минулося без постраждалих.

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Нагадаємо, за минулу добу противник здійснив 97 обстрілів території Херсонської області, випустивши 461 снаряд з мінометів, артилерії, "Градів", АГС, танків, авіації та БПЛА. На Херсон ворог направив 36 снарядів. Поранення дістали семеро людей.

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