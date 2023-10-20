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Конгрес має продовжити постачання зброї Україні без перерв, – Байден

"Це розумна інвестиція, яка принесе дивіденди упродовж багатьох поколінь".

Конгрес має продовжити постачання зброї Україні без перерв, – Байден
Фото: EPA/UPG

Президент США Джо Байден переконаний, що Конгрес США має зробити все можливе, щоб продовжити постачання зброї в Україну без перерв.

"Конгрес повинен забезпечити можливість, щоб ми могли продовжувати постачати необхідну їм зброю без пауз", – сказав Байден у відеозверненні до нації.

За його словами, США направляють Україні озброєння зі складів, а гроші, які виділяє Конгрес, потрібні, щоб знову закуповувати зброю на склади. Це, в свою чергу, забезпечує роботою американські компанії, які виробляють озброєння.

Байден підтвердив, що має намір запросити Конгрес про фінансову допомогу Україні та Ізраїлю.

"Завтра (у суботу) я збираюся відправити до Конгресу терміновий бюджетний запит на фінансування", – заявив Байден.

Він зазначив, що це необхідно для підтримки "наших найважливіших партнерів, включно з Ізраїлем та Україною".

"Це розумна інвестиція, яка принесе дивіденди (...) упродовж багатьох поколінь", – сказав президент США.

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Нагадаємо, у телефонній розмові з президентом України Володимиром Зеленським напередодні свого виступу Байден запевнив, що і демократи, і республіканці готові й далі передавати військову допомогу Києву.

У відеозверненні президент США також заявив, що напади ХАМАС на Ізраїль та вторгнення РФ в Україну представляють різні загрози, але мають спільні мотиви – обидва хочуть повністю знищити сусідню демократію. 

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