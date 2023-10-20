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Збройні сили знищили за добу ще 1 380 окупантів та 55 танків ворога, – Генштаб

Протягом минулої доби на фронті відбулося 90 бойових зіткнень.

Збройні сили знищили за добу ще 1 380 окупантів та 55 танків ворога, – Генштаб
Скріншот відео
Фото: Десантно-штурмові війська

З початку повномасштабного вторгнення по 20 жовтня 2023 року армія ворога втратила у війні проти України близько 292 060 осіб. За минулу добу втрати окупантів сягнули 1 380 військових. 

Про це повідомляє у Facebook Генштаб ЗСУ.   

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 20.10.23 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 292 060 (+1 380) осіб,
  • танків ‒ 5 047 (+55) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 9 557 (+120) од,
  • артилерійських систем – 7 012 (+29) од,
  • РСЗВ – 822 (+4) од,
  • засоби ППО ‒ 548 (+0) од,
  • літаків – 320 (+0) од,
  • гелікоптерів – 324 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5 326 (+8),
  • крилаті ракети ‒ 1 535 (+1),
  • кораблі /катери ‒ 20 (+0) од,
  • підводні човни – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 9 370 (+33) од,
  • спеціальна техніка ‒ 985 (+0).

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Нагадаємо, вчора підрозділи ракетних військ уразили пункт управління, 2 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 2 важкі вогнеметні системи залпового вогню ТОС-1А “Солнцепек” та 13 артилерійських засобів противника.

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