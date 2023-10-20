Збройні сили знищили за добу ще 1 380 окупантів та 55 танків ворога, – Генштаб

З початку повномасштабного вторгнення по 20 жовтня 2023 року армія ворога втратила у війні проти України близько 292 060 осіб. За минулу добу втрати окупантів сягнули 1 380 військових.

Про це повідомляє у Facebook Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 20.10.23 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 292 060 (+1 380) осіб,

танків ‒ 5 047 (+55) од,

бойових броньованих машин ‒ 9 557 (+120) од,

артилерійських систем – 7 012 (+29) од,

РСЗВ – 822 (+4) од,

засоби ППО ‒ 548 (+0) од,

літаків – 320 (+0) од,

гелікоптерів – 324 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5 326 (+8),

крилаті ракети ‒ 1 535 (+1),

кораблі /катери ‒ 20 (+0) од,

підводні човни – 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 9 370 (+33) од,

спеціальна техніка ‒ 985 (+0).

Нагадаємо, вчора підрозділи ракетних військ уразили пункт управління, 2 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 2 важкі вогнеметні системи залпового вогню ТОС-1А “Солнцепек” та 13 артилерійських засобів противника.