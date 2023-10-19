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Росіяни обстріляли з важкої артилерії Донеччину

Внаслідок обстрілу одна людина поранена.

Росіяни обстріляли з важкої артилерії Донеччину
Ілюстративне фото
Фото: Донецька ОДА

Російські окупаційні війська обстріляли Очеретинську громаду Донецької області. 

Про це розповіла речниця Донецької обласної прокуратури Анастасія Мєдвєдєва, передає Суспільне.

"Внаслідок обстрілу чоловік отримав осколкове поранення. Його доставлено до лікарні для надання медичної допомоги", - розповіла Мєдвєдєва.

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Голова Очеретинської селищної ВЦА Микола Коваленко уточнив, що в селищі Очеретине поранення руки отримав чоловік 1944 року народження.

Нагадаємо, російські військові обстріляли з авіації Херсонську область. По Бериславу ворог випустив 10 бомб. Внаслідок атаки поранені двоє жінок.

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