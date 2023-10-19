Журналіст Ілларіон Павлюк перейшов із ГУР на роботу очільника управління преси та інформації Міноборони

Письменник, журналіст Ілларіон Павлюк завершив працювати в Головному управлінні розвідки і очолив управління преси та інформації Міністерства оборони України.

Про це йдеться в дописі Павлюка у фейсбуці.

"Приймаю нову посаду начальника Управління преси та інформації Міністерства оборони. Нові задачі, новий амбітний напрямок, величезна відповідальність. Дякую Міністру оборони за те, що повірив в мене й мою команду! Разом — до перемоги!", - написав журналіст.

Він зауважив, що "в ГУР МОУ було добре" і що "воєнна розвідка України — чіткий, швидкий та гнучкий механізм. Ефективний".

Нагадаємо, у вересні Кабмін звільнив усіх заступників міністра оборони, зокрема, Ганну Маляр, яка відповідала за інформаційний напрям.

Після призначення главою МО Рустема Умєрова інформаційну політику передали у відання Наталії Калмиковій. Опісля Маляр повідомила, що передала всі свої справи новій заступниці