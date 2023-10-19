​Хто і як керує війною
​Хто і як керує війною
Росіяни завдали шість ракетних ударів по Запоріжжю. Відомо вже про 5 загиблих (оновлено)
Росіяни завдали шість ракетних ударів по Запоріжжю. Відомо вже про 5 загиблих (оновлено)
Посол спростував інформацію ЗМІ про те, що Зеленському відмовили у візиті до Ізраїлю (оновлено)
Посол спростував інформацію ЗМІ про те, що Зеленському відмовили у візиті до Ізраїлю (оновлено)
Довічний PEP. Політично значущі особи України і їхні родичі будуть під наглядом
Довічний PEP. Політично значущі особи України і їхні родичі будуть під наглядом
​Як депутати Верховної Ради голосували за заборону УПЦ МП (ПРІЗВИЩА)
​Як депутати Верховної Ради голосували за заборону УПЦ МП (ПРІЗВИЩА)
Залужний показав відео пусків ATACMS по російських окупантах (оновлено)
Залужний показав відео пусків ATACMS по російських окупантах (оновлено)
Рада проголосувала за заборону УПЦ МП у першому читанні
Рада проголосувала за заборону УПЦ МП у першому читанні
Байден в Ізраїлі. Трагедія в Аль-Ахлі. Війна розростається
Байден в Ізраїлі. Трагедія в Аль-Ахлі. Війна розростається
Результати виборів у Польщі. Україні рано радіти
Результати виборів у Польщі. Україні рано радіти
ГоловнаСуспільствоПодії

Журналіст Ілларіон Павлюк перейшов із ГУР на роботу очільника управління преси та інформації Міноборони

"Нові задачі, новий амбітний напрямок, величезна відповідальність", - зауважив письменник.

Журналіст Ілларіон Павлюк перейшов із ГУР на роботу очільника управління преси та інформації Міноборони
Ілларіон Павлюк
Фото: Facebook/Ілларіон Павлюк

Письменник, журналіст Ілларіон Павлюк завершив працювати в Головному управлінні розвідки і очолив управління преси та інформації Міністерства оборони України.

Про це йдеться в дописі Павлюка у фейсбуці.

"Приймаю нову посаду начальника Управління преси та інформації Міністерства оборони. Нові задачі, новий амбітний напрямок, величезна відповідальність. Дякую Міністру оборони за те, що повірив в мене й мою команду! Разом — до перемоги!", - написав журналіст.

Він зауважив, що "в ГУР МОУ було добре" і що "воєнна розвідка України — чіткий, швидкий та гнучкий механізм. Ефективний". 

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

Нагадаємо, у вересні Кабмін звільнив усіх заступників міністра оборони, зокрема, Ганну Маляр, яка відповідала за інформаційний напрям. 

Після призначення главою МО Рустема Умєрова інформаційну політику передали у відання Наталії Калмиковій. Опісля Маляр повідомила, що передала всі свої справи новій заступниці 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies