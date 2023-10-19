Посол спростував інформацію ЗМІ про те, що Зеленському відмовили у візиті до Ізраїлю (оновлено)
Посол спростував інформацію ЗМІ про те, що Зеленському відмовили у візиті до Ізраїлю (оновлено)
Рада проголосувала за заборону УПЦ МП у першому читанні
Рада проголосувала за заборону УПЦ МП у першому читанні
Результати виборів у Польщі. Україні рано радіти
Результати виборів у Польщі. Україні рано радіти
Росіяни завдали шість ракетних ударів по Запоріжжю. Відомо вже про 5 загиблих (оновлено)
Росіяни завдали шість ракетних ударів по Запоріжжю. Відомо вже про 5 загиблих (оновлено)
​Хто і як керує війною
​Хто і як керує війною
Залужний показав відео пусків ATACMS по російських окупантах (оновлено)
Залужний показав відео пусків ATACMS по російських окупантах (оновлено)
Довічний PEP. Політично значущі особи України і їхні родичі будуть під наглядом
Довічний PEP. Політично значущі особи України і їхні родичі будуть під наглядом
Байден в Ізраїлі. Трагедія в Аль-Ахлі. Війна розростається
Байден в Ізраїлі. Трагедія в Аль-Ахлі. Війна розростається
​Як депутати Верховної Ради голосували за заборону УПЦ МП (ПРІЗВИЩА)
​Як депутати Верховної Ради голосували за заборону УПЦ МП (ПРІЗВИЩА)
ГоловнаСвіт

Міністр оборони Ізраїлю взяв на себе відповідальність за неспроможність зупинити напад ХАМАС 7 жовтня

"Я відповідаю за оборону".

Міністр оборони Ізраїлю взяв на себе відповідальність за неспроможність зупинити напад ХАМАС 7 жовтня
Фото: EPA

Міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант заявив, що він бере на себе відповідальність за неспроможність зупинити напад ХАМАС на південь країни 7 жовтня.

Про це пише The Times of Israel.

"Я відповідаю за оборону. Я відповідав за це протягом останніх двох тижнів, навіть у складних інцидентах, і я відповідальний за те, щоб привести це до перемоги у війні", – сказав Галлант пресі на військовому полігоні біля кордону з Газою.

"Ми будемо точними та смертоносними, і продовжуватимемо, доки не завершимо місію", – наголосив він.

Підписуйтесь на наш Youtube канал
 

Нагадаємо, сьогодні вранці Ізраїль завдав авіаударів по сектору Гази, зокрема по місцях на півдні, які Тель-Авів оголосив безпечними зонами.

ХАМАС заявив про вибухи в південному місті Хан-Юніс протягом ночі, авіадари пошкодили кілька будинків. Відомо про 12 вбитих та 40 поранених. Також повідомили про вибухи у Рафасі на кордоні з Єгиптом. Окрім того, уражено будинки вздовж кордону сектора Гази з Ізраїлем у північній зоні евакуації. Ізраїль зосередив війська у цьому районі.

Ізраїль бомбардує Сектор Гази у відповідь на напад ХАМАС, унаслідок якого загинули щонайменше 1 400 мешканців країни, 199 людей бойовики ХАМАС взяли в заручники.

Міністерство охорони здоров'я Гази заявило, що з початку війни було вбито 3 478 мирних жителів і понад 12 тис. отримали поранення.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies