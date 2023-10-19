Міністр оборони Ізраїлю взяв на себе відповідальність за неспроможність зупинити напад ХАМАС 7 жовтня

Міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант заявив, що він бере на себе відповідальність за неспроможність зупинити напад ХАМАС на південь країни 7 жовтня.

Про це пише The Times of Israel.

"Я відповідаю за оборону. Я відповідав за це протягом останніх двох тижнів, навіть у складних інцидентах, і я відповідальний за те, щоб привести це до перемоги у війні", – сказав Галлант пресі на військовому полігоні біля кордону з Газою.

"Ми будемо точними та смертоносними, і продовжуватимемо, доки не завершимо місію", – наголосив він.

Нагадаємо, сьогодні вранці Ізраїль завдав авіаударів по сектору Гази, зокрема по місцях на півдні, які Тель-Авів оголосив безпечними зонами.

ХАМАС заявив про вибухи в південному місті Хан-Юніс протягом ночі, авіадари пошкодили кілька будинків. Відомо про 12 вбитих та 40 поранених. Також повідомили про вибухи у Рафасі на кордоні з Єгиптом. Окрім того, уражено будинки вздовж кордону сектора Гази з Ізраїлем у північній зоні евакуації. Ізраїль зосередив війська у цьому районі.

Ізраїль бомбардує Сектор Гази у відповідь на напад ХАМАС, унаслідок якого загинули щонайменше 1 400 мешканців країни, 199 людей бойовики ХАМАС взяли в заручники.

Міністерство охорони здоров'я Гази заявило, що з початку війни було вбито 3 478 мирних жителів і понад 12 тис. отримали поранення.