ЄС проведе наступного тижня інвестиційний форум, конкуруючи з китайським “Один пояс, один шлях”

25-26 жовтня у Брюсселі відбудеться форум “Глобальні ворота Євросоюзу”, який прийме лідерів приблизно 20 країн. Про це пише Bloomberg.

Захід відбудеться через тиждень після того, як Китай зібрав представників понад 130 країн, щоб відсвяткувати 10-ту річницю власної глобальної інвестиційної платформи “Один пояс, один шлях”.

Серед гостей європейського форуму будуть, зокрема, глави держав і урядів Бангладешу, Сенегалу, Намібії та Молдови, повідомив високопосадовець. Захід передбачає 300 мільярдів євро інвестицій для “посилення розумних, чистих і безпечних зв’язків у цифровому, енергетичному та транспортному секторах”. ЄС та його союзники конкурують, зокрема, з Китаєм, у питаннях розвитку інфраструктури та комунікаційних проєктів у країнах, що розвиваються.

Зазначимо, президент КНР Сі Цзіньпін представив свою інвестиційну кампанію як радикальну альтернативу світовому порядку під лідерством США. За його словами, документи про співпрацю підписали понад 150 країн та 30 міжнародних організацій на суму 97,2 мільярда доларів. Йдеться про проєкти у кількох секторах, зокрема чистої енергетики, однак деталі невідомі.

Європейська комісія зі свого боку прагне провести менший і цілеспрямованіший форум. Зустріч розпочнеться напередодні саміту ЄС. Вона збере інститути ЄС та держави-члени з країнами-партнерами та європейськими компаніями, які мають намір інвестувати у проєкти. Очікуються участь представників керівництва найбільших фірм ЄС, включно з Orange, Allianz, Alstom, Danone, Enel, Siemens та Telefonica.

На форумі пройдуть дискусії щодо зеленої енергетики, освіти та досліджень, сировини, транспортних коридорів, виробництва товарів для здоров'я та цифрової інфраструктури.

Очікується, що ЄС підпише два меморандуми про взаєморозуміння з Конго та Замбією, що полегшить доступ до сировини, оскільки блок прагне розширити коло постачальників. Це входить у план євроблоку щодо розвитку залізничного проєкту, який з'єднає Анголу, Конго та Замбію та дозволить постачати сировину та корисні копалини через Атлантику.

Нагадаємо, The New York Times написав, що з моменту заснування ініціативи "Один пояс, один шлях" десять років тому Китай виділив майже 1 трильйон доларів переважно країнам, що розвиваються, зазвичай у вигляді позик – на будівництво електростанцій, доріг, аеропортів, телекомунікаційних мереж та іншої інфраструктури.