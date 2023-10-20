Болгарія та Румунія почали траління акваторії Чорного моря

Зараз в морі працюють 6 болгарських та 1 румунський корабель.

Біля берегів Болгарії мінно-тральна група ВМС Болгарії та Румунії розпочала траління акваторії Чорного моря на маршруті нового українського морського коридору.

Про це повідомив керівник проєкту у Інституті Чорноморських стратегічних досліджень Андрій Клименко.

Він наголосив, що рішення про створення мінно-тральної групи було прийняте 12 жовтня під час чергового "Рамштайну", а з 16 жовтня кораблі вже в морі.

“Спостерігаємо 7 кораблів, 1 румунський, 6 болгарських, решту деталей пізніше”, - додав Клименко.

Він уточнив, що мінно-тральна група не обмежується територіальними водами Болгарії, а працює також і в прилеглій зоні, де проходять маршрути балкерів нового українського зернового коридору.

Як раніше повідомлялось, нафтопродуктовий танкер, який йшов під прапором Ліберії, підірвався на міні в Чорному морі біля узбережжя Румунії.