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Болгарія та Румунія почали траління акваторії Чорного моря

Зараз в морі працюють 6 болгарських та 1 румунський корабель.

Болгарія та Румунія почали траління акваторії Чорного моря
Фото: facebook Андрія Клименка

Біля берегів Болгарії мінно-тральна група ВМС Болгарії та Румунії розпочала траління акваторії Чорного моря на маршруті нового українського морського коридору.

Про це повідомив керівник проєкту у Інституті Чорноморських стратегічних досліджень Андрій Клименко.

Він наголосив, що рішення про створення мінно-тральної групи було прийняте 12 жовтня під час чергового "Рамштайну", а з 16 жовтня кораблі вже в морі. 

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“Спостерігаємо 7 кораблів, 1 румунський, 6 болгарських, решту деталей пізніше”, - додав Клименко.

Він уточнив, що мінно-тральна група не обмежується територіальними водами Болгарії, а працює також і в прилеглій зоні, де проходять маршрути балкерів нового українського зернового коридору.

Як раніше повідомлялось, нафтопродуктовий танкер, який йшов під прапором Ліберії, підірвався на міні в Чорному морі біля узбережжя Румунії.

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