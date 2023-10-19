Джим Джордан не буде сьогодні намагатись втретє отримати посаду спікера Палати представників США, - ЗМІ

Конгресмен від Республіканської партії Джим Джордан не буде домагатися додаткового голосування за посаду спікера Палати представників в четвер, 19 жовтня.

Про це повідомляє The Washington Post.

Зазначається, що Джордан підтримує план надання додаткових повноважень тимчасовому спікеру Палати представників.

“Після двох турів голосування група республіканців дала зрозуміти, що Джордан не має достатньої підтримки, щоб отримати молоток спікера. Оскільки Палата представників не працює, законодавці тепер можуть розглянути пропозицію щодо розширення повноважень МакГенрі”, - йдеться у повідомленні.

Ймовірно, тимчасовий спікер, МакГенрі, буде наділений повноваженнями до 3 січня. При цьому Джордан залишить за собою можливість провести голосування спікера в будь-який час.

Такий план підтримують також і високопоставлені демократи.

Нагадаємо, вчора, 18 жовтня, у другому турі голосування республіканець Джим Джордан знову не набрав достатньої кількості голосів, щоб стати спікером Палати представників США.