Брак води у Секторі Гази є “кризою здоров'я на межі вибуху”, − правозахисники

На одну людину щодня припадає менше ніж 3 літри води й ця цифра буде зменшуватися.

Відсутність доступу до води у секторі Гази є “кризою охорони здоров’я на межі вибуху”, заявили у міжнародній благодійній організації Action Against Hunger, пише The Guardian.

Переповнені притулки для біженців близькі до руйнування. Один притулок наразі підтримує понад 24 000 людей. 60% дітей страждають від діареї.

“Деякі люди також вдаються до відкритої дефекації”, − зазначили в організації.

За оцінками ООН, у Секторі Гази мешкає 2,3 мільйона осіб. На одну людину щодня припадає менше ніж 3 літри води. Половина мешканців території − це діти, на яких нестача води та діарейні інфекції впливають найбільше. Саме ці фактори є основною причиною дитячої смертності в усьому світі.

Обсяг води на людину, ймовірно, зменшуватиметься з кожним днем, оскільки скорочуються запаси та паливо для установок, які використовуються для того, щоб зробити воду придатною для пиття.

Представник організації на Близькому Сході К’яра Саккарді зазначила, що багато сімей Гази вживають непитну воду, наприклад з сільськогосподарських колодязів. Це наражає їх на неминучий ризик зневоднення і загрожує спалахом інфекційних захворювань, зокрема холери.

Нагадаємо, у вівторок регіональний керівник Всесвітньої організації охорони здоров'я для східного Середземномор'я Ахмед аль-Мандхарі заявив, що у секторі Гази запасів води та палива залишилося всього на 24 години.

Управління ООН з прав людини заявило, що облога Ізраїлем Гази та наказ про евакуацію населення можуть бути прирівняні до міжнародного злочину.