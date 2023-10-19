Із сектору Гази треба евакуювати 308 українців, - посол

Наступними днями вона може збільшитися до 400.

Кількість українців, які потребують евакуації з сектору Гази, зросла до 308 осіб. Наступними днями вона може збільшитися до 400.

Про це заявив посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук в ефірі телемарафону, передає Укрінформ.

"Стосовно сектору Гази ситуація, на жаль, ще більше ускладнюється. У нас у списку на евакуацію кількість людей уже перевалила за 300 – зараз 308, але вона збільшується постійно. Я думаю, що може підійти до позначки 400 протягом наступного дня-двох. Сподіваюсь, що евакуація все ж таки почнеться", - зазначив Корнійчук.

Він поінформував, що перші машини з гуманітарним вантажем пішли через пункт пропуску "Рафах" у сектор Гази.

"Сподіваюсь, що ХАМАСівці виконають свою обіцянку і випустять іноземців", - додав посол.

Як повідомлялося, станом на вчора кількість українців, які потребують евакуації із сектору Гази, становила 298 осіб, серед них було двоє поранених.

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив після зустрічі з президентом Єгипту Абделем Фаттахом ас-Сісі, що контрольно-пропускний пункт "Рафах" між сектором Гази та Єгиптом відкриють. Сьогодні Єгипет оголосив про відкриття гуманітарного коридору до сектору.

Раніше президент Єгипту виступив проти евакуації до країни мешканців сектору Гази. Абдель Фаттах Ас-Сісі вважає, що це лише призведе до розширення географії конфлікту.