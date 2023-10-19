Міністри міграції ЄС обговорять сьогодні напади ісламістів і можливу міграцію палестинців

Міністри міграції Європейського Союзу обговорять сьогодні безпекове питання у блоці – на тлі смертоносних нападів у Франції та Бельгії, а також занепокоєння, чи не призведе війна між Ізраїлем і ХАМАСом до масового переміщення людей.

Про це пише Reuters.

Низка членів блоку уже закликала до посилення кордонів, збільшення репатріації іноземців і нових угод з африканськими державами, аби утримувати біженців і мігрантів за межами Європи.

Це буде перша нагода міністрів особисто обмінятися думками після нападу 7 жовтня палестинського бойового угруповання ХАМАС на Ізраїль, унаслідок якого загинуло щонайменше 1400 мешканців країни, переважно цивільних. На атаку Тель-Авів відповів бомбардуванням Гази, жертвами стали понад 3400 осіб.

Минулого тижня на півночі Франції ісламіст чеченського походження зарізав вчителя у школі. У Брюсселі нелегал з Туніса застрелив двох громадян Швеції, які приїхали на футбольний матч.

Очікується, що міністри не приймуть жодних конкретних рішень, але обговорять, як події на Близькому Сході можуть спричинити масову втечу палестинців або спровокувати насильницькі акти всередині блоку.

Прихильники перегляду міграційної політики ЄС переконані, що ситуація покращиться, зокрема, через сприяння швидшій репатріації іноземців із кримінальним минулим.

Також є заклики до укладання угод з африканськими країнами, зокрема Єгиптом та Марокко, на кшталт угоди, яку ЄС нещодавно уклав з Тунісом, пропонуючи допомогу в обмін на те, що країна скоротить виїзди до Європи.

Критики нової політики сумніваються у її ефективності та вказують на зростання ризиків для прав людини, у той час як основна увага приділяється стримуванню несанкціонованої імміграції.

Цього року Євросоюз зареєстрував близько 250 000 нелегальних мігрантів, які потрапили на територію блоку здебільшого через контрабандистів. Торік ЄС прийняв кілька мільйонів біженців з України, водночас блок хоче скоротити нелегальну імміграцію з Близького Сходу та Африки.

Нагадаємо, Євросоюз, Велика Британія та Албанія розробили новий план боротьби з контрабандистами людей у Європі. Його реалізовуватимуть разом з 17 країнами, що не є членами євроблоку. Цим країнам пропонуватимуть допомогу для зміцнення кордонів і припинення контрабанди людей за допомогою спільної розвідки, поліції та стратегій безпеки.

Учасники угоди працюватимуть над посиленням пошуково-рятувальних місій, щоб запобігти повторенню трагедії у Греції, коли у червні внаслідок затоплення рибальского човна загинули сотні мігрантів. Крім того, вони активізують співпрацю з африканськими ключовими країнами для усунення основних причин міграції.