Байден звернеться до американців з промовою щодо атаки ХАМАСа на Ізраїль та російської війни в Україні

В ніч на 20 жовтня за київським часом президент США Джо Байден звернеться до американців зі спеціальною промовою щодо атаки ХАМАСа на Ізраїль та російської війни в Україні.

Про це повідомляє Голос Америки.

“Очікується, що наступного дня Білий дім надішле запит до Конгресу на суму близько 100 мільярдів доларів, який включатиме оборонну допомогу Україні, Ізраїлю та Тайваню, а також фінансування зусиль із посилення безпеки на кордоні США з Мексикою”, - йдеться у повідомленні.

За даними низки американських ЗМІ із посиланням на власні джерела, зі 100 млрд запиту адміністрації до Конгресу, 60 млрд доларів проситимуть на допомогу Україні. Ще 10 млрд призначені для Ізраїля.

Водночас, 9 сенаторів від республіканської партії у спільному листі до лідерів в Сенаті закликали до окремого голосування додаткової допомоги Ізраїлю та Україні. На їх думку, об’єднання допомоги може створити політичні ускладнення та завадити підтримці Ізраїлю.

Зазначається, що більшість американських законодавців в обох палатах підтримують надання України допомоги. Зокрема, напередодні сенатор-демократ Бен Кардін зустрівся з посолкою України у США Оксаною Маркаровою та запевнив її у подальшій підтримці надання Україні допомоги.

Раніше повідомлялось, що сенатори США від обох партій хочуть швидко прийняти річний пакет допомоги для України в розмірі 50-100 млрд доларів. Такий пакет мав би вирішити питання фінансування для України до виборів президента США у 2024 році.