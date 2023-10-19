Пентагон заявив, що Китай нарощує ядерні потужності - до 2030 року матиме понад 1000 діючих ядерних боєголовок

Також КНР, ймовірно, має потенціал, необхідний для ведення хімічної та біологічної війни.

Упродовж наступного десятиліття Китай продовжить швидку модернізацію, диверсифікацію та розширення своєї ядерної програми.

Про це йдеться у звіті Міністерства оборони США, присвяченому аналізові подій у військовій та кіберсферах.

Пентагон зазначив, що нинішні зусилля КНР "затьмарюють попередні спроби як за масштабом, так і за складністю".

"КНР розширює кількість своїх платформ доставки ядерної зброї наземного, морського та повітряного базування, одночасно інвестуючи та будуючи інфраструктуру, необхідну для підтримки подальшого розширення своїх ядерних сил", - йдеться у звіті.

Торік Пекін продовжив швидку ядерну експансію, і, за оцінками американського Міноборони, станом на травень 2023 року КНР мала більш ніж 500 діючих ядерних боєголовок, що перевищує попередні прогнози.

"За оцінками Міністерства оборони, до 2030 року КНР, ймовірно, матиме понад 1000 діючих ядерних боєголовок, більшу частину яких розгорнуть на вищих рівнях готовності, та продовжить нарощувати свої потужності", - підрахував Пентагон.

Таким чином лідер Китаю Сі Цзіньпін йде до того, аби створити армію "світового класу" до 2049 року.

Китай, імовірно, буде використовувати свої нові реактори-розмножувачі та установки з переробки для виробництва плутонію для своєї програми створення ядерної зброї, незважаючи на публічне твердження, що ці технології призначені для мирних цілей.

Пентагон вважає, що країна завершила будівництво трьох своїх нових твердопаливних шахтних майданчиків у 2022 році, які складаються як мінімум із 300 нових шахт для міжконтинентальних балістичних ракет, і завантажила у ці шахти принаймні декілька міжконтинентальних балістичних ракет.

Крім того, Китай продовжує займатися біологічною діяльністю. Сюди входять дослідження у військово-медичних установах КНР щодо сильнодіючих токсинів подвійного призначення.

Американське Міноборони вважає, що КНР, ймовірно, "має потенціал, необхідний для ведення хімічної та біологічної війни, яка становить загрозу силам США, союзників і партнерів, військовим операціям та цивільному населенню".

Також Пентагон заявив, що Сполучені Штати не можуть підтвердити, що Китай виконав свої зобов'язання щодо Конвенції про хімічну зброю.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Росія постачає Китаю уран для виробництва збройового плутонію.

Тим часом РФ Сполучені Штати та Китай упродовж останніх років побудували нові об’єкти та викопали нові тунелі на своїх ядерних полігонах, як показують супутникові знімки, ексклюзивно отримані CNN, у той час, коли напруженість між трьома великими ядерними державами зросла до найвищого рівня за останні десятиліття.