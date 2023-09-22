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Супутникові знімки свідчать про підвищену активність на ядерних полігонах у Росії, Китаї та США, – CNN

Зокрема, на полігонах побудували нові об’єкти та тунелі.

Супутникові знімки свідчать про підвищену активність на ядерних полігонах у Росії, Китаї та США, – CNN
Ілюстративне фото: ядерна зброя на параді у Москві
Фото: EPA/UPG

Росія, Сполучені Штати та Китай протягом останніх років побудували нові об’єкти та викопали нові тунелі на своїх ядерних полігонах, як показують супутникові знімки, ексклюзивно отримані CNN, у той час, коли напруженість між трьома великими ядерними державами зросла до найвищого рівня за останні десятиліття.

Хоча немає жодних доказів того, що Росія, США чи Китай готуються до неминучого ядерного випробування, зображення, отримані та надані відомим аналітиком у галузі нерозповсюдження військової зброї, ілюструють нещодавнє розширення трьох ядерних полігонів порівняно із зображеннями кількарічної давнини. 

Йдеться про китайський полігон у крайньому західному регіоні Сіньцзян, російський — на архіпелазі Північного Льодовитого океану і американський — у пустелі Невади.

Супутникові зображення, зроблені за останні три-п’ять років, показують нові тунелі під горами, нові дороги та сховища, а також збільшення транспортного потоку, який в’їжджає та виїжджає з об’єктів, сказав Джеффрі Льюїс із Центру нерозповсюдження імені Джеймса Мартіна при Міддлберійському інституті міжнародних досліджень.

«Ми бачимо справді багато натяків, які свідчать про те, що Росія, Китай і Сполучені Штати можуть відновити ядерні випробування, — сказав він. 

За його словами, жодна з цих країн цього не робила після того, як підземні ядерні випробування були заборонені окремим договором у 1996 році.  Китай і США підписали договір, але не ратифікували.

Москва ратифікувала договір, але Путін у лютому цього року заявив, що накаже провести випробування, якщо США діятимуть першими.

За словами аналітиків, ця ситуація ризикує спровокувати гонку за модернізацію інфраструктури для випробувань ядерної зброї в період глибокої недовіри між Вашингтоном і двома авторитарними урядами, хоча ідея справжнього збройного конфлікту не вважається неминучою.

Нагадаємо, нещодавно президент США Джо Байден засудив вихід Росії з договору про скорочення ядерних озброєнь. Він зазначив, що цього року Сполучені Штати продовжують ліквідовувати ядерні запаси, а також повністю знищили останні хімічні боєприпаси зі своїх арсеналів.

Тим часом президент України заявив, що Росія заслуговує на ядерне роззброєння: терористи не мають права володіти ядерною зброєю.

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