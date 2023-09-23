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На Херсонщині внаслідок ворожих обстрілів за добу загинула 1 людина, 3 отримали поранення

Зокрема, по місту Херсон ворог випустив 25 снарядів.

На Херсонщині внаслідок ворожих обстрілів за добу загинула 1 людина, 3 отримали поранення
Ілюстративне фото: окупнти
Фото: змі окупантів

Очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін повідомив, що за минулу добу противник здійснив 119 обстрілів, випустивши 598 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", ПТРК, БПЛА та авіації. По місту Херсон ворог випустив 25 снарядів.

За його даними, російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; медичний та навчальні заклади, пункт незламності, територію елеватора у Бериславському районі; навчальні заклади, об'єкти критичної інфраструктури та пенітенціарну установу у Херсонському районі.

Через російську агресію 1 людина загинула, ще 3 - дістали поранення.

Нагадаємо, вночі над Дніпропетровщиною збили 12 “шахедів”, уламки пошкодили об'єкт критичної інфраструктури Дніпра. Минулося без загиблих і постраждалих.

Крім того, дві російські ракети “Онікс” влучили в рекреаційну зону на Одещині. Критичних руйнувань і травмованих немає.

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