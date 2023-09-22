За день росіяни двічі атакували Нікополь

Люди внаслідок атаки окупантів не постраждали.

За день 22 вересня російські окупаційні війська двічі атакували Нікополь Дніпропетровської області безпілотниками.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Він розповів, що ворог поцілив по Нікополю дроном-камікадзе.

Під час другої атаки росіяни скинули на Нікополь боєприпаси з БпЛА.

Наразі наслідки нині уточнюються.

На щастя, люди внаслідок атаки окупантів не постраждали.

Нагадаємо, сьогодні ввечері ворог завдав ракетного удару по Кременчуку Полтавської області. Наразі відомо про 15 людей, які отримали поранення, з них – одна дитина. Ще одна людина загинула.