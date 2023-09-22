Уряд створив оперативний штаб на випадок відсутності електроенергії

Вчора відбулась перша за 6 місяців ракетна атака РФ на енергетичні об’єкти.

Кабінет міністрів створив Координаційний штаб із оперативного реагування та забезпечення нормальних умов життєдіяльності населення під час обмеження чи припинення енергопостачання.

Про це повідомив у Telegram представник уряду у ВР Тарас Мельничук.

"Утворено Координаційний штаб із оперативного реагування та забезпечення нормальних умов життєдіяльності населення під час обмеження та/або припинення постачання електричної енергії. Затверджено склад координаційного штабу та положення про нього", – написав депутат.

Він додав, що Кабмін доручив головам обласних, Київської міської та військових адміністрацій утворити регіональні координаційні штаби на випадок обмеження або відсутності електроенергії.

Нагадаємо, 21 вересня ворог вперше за пів року атакував енергетичну сферу України. Компанія Укренерго повідомляла про пошкодження енергооб’єктів в західному та центральному регіонах. Було частково знеструмлено споживачів в Рівненській та Житомирській областях. Також під час атаки зазнали пошкоджень мережі обленерго в Дніпропетровській, Київській, Харківській областях.