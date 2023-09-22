Росія атакувала Харків, Київ, Херсон, Черкаси, Рівне, Хмельницьку, Львівську області (доповнено)
Росія атакувала Харків, Київ, Херсон, Черкаси, Рівне, Хмельницьку, Львівську області (доповнено)
Росіяни випустили три групи ракет по Україні та провели другу хвилю атаки (оновлено)
Росіяни випустили три групи ракет по Україні та провели другу хвилю атаки (оновлено)
Щонайменше 11 людей поранені внаслідок атаки на Черкаси (оновлено)
Щонайменше 11 людей поранені внаслідок атаки на Черкаси (оновлено)
У Рівному є влучання від ворожих ракет, пошкоджено енергетичну та цивільну інфраструктуру (оновлено)
У Рівному є влучання від ворожих ракет, пошкоджено енергетичну та цивільну інфраструктуру (оновлено)
Мораевцький сказав, що Польща припиняє постачання зброї Києву. Дуда назвав це вирваним з контексту (доповнено)
Мораевцький сказав, що Польща припиняє постачання зброї Києву. Дуда назвав це вирваним з контексту (доповнено)
Прорив “лінії Суровікіна”. Як просувається наступ на півдні
Прорив “лінії Суровікіна”. Як просувається наступ на півдні
Ворог тричі вдарив ракетами по Дрогобичу, – ОВА
Ворог тричі вдарив ракетами по Дрогобичу, – ОВА
Виплати військовослужбовцям і нова постанова Кабміну. Ні, 30 000 всім не повернуть
Виплати військовослужбовцям і нова постанова Кабміну. Ні, 30 000 всім не повернуть
Рада прийняла закон про нацменшини, що було однією з вимог для початку переговорів про вступ України до ЄС
Рада прийняла закон про нацменшини, що було однією з вимог для початку переговорів про вступ України до ЄС
ГоловнаСуспільствоВійна

Уряд створив оперативний штаб на випадок відсутності електроенергії

Вчора відбулась перша за 6 місяців ракетна атака РФ на енергетичні об’єкти.

Уряд створив оперативний штаб на випадок відсутності електроенергії
Фото: ДТЕК

Кабінет міністрів створив Координаційний штаб із оперативного реагування та забезпечення нормальних умов життєдіяльності населення під час обмеження чи припинення енергопостачання.

Про це повідомив у Telegram представник уряду у ВР Тарас Мельничук.

"Утворено Координаційний штаб із оперативного реагування та забезпечення нормальних умов життєдіяльності населення під час обмеження та/або припинення постачання електричної енергії. Затверджено склад координаційного штабу та положення про нього", – написав депутат.

Він додав, що Кабмін доручив головам обласних, Київської міської та військових адміністрацій утворити регіональні координаційні штаби на випадок обмеження або відсутності електроенергії.

Підписуйтесь на наш Youtube канал
 

Нагадаємо, 21 вересня ворог вперше за пів року атакував енергетичну сферу України. Компанія Укренерго повідомляла про пошкодження енергооб’єктів в західному та центральному регіонах. Було частково знеструмлено споживачів в Рівненській та Житомирській областях. Також під час атаки зазнали пошкоджень мережі обленерго в Дніпропетровській, Київській, Харківській областях.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies