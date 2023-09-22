Директорка фонду Притули Ганна Гвоздяр стала заступницею міністра стратегічних галузей промисловості

Також призначено Людмилу Дараган на посаду держсекретарки Міноборони.

Кабмін призначив Ганну Гвоздяр, директорку Фонду Притули, заступницею міністра з питань стратегічних галузей промисловості.

Про це повідомив у Telegram постійний представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Крім того, уряд призначив Людмилу Дараган держсекретаркою Міністерства оборони.

Нагадаємо, Ганна Гвоздяр – волонтерка, громадська активістка. З 2014 року вона допомагала пораненим бійцям та сім'ям загиблих захисників. Очолює Фонд Притули з моменту його заснування у 2020 році.

Людмила Дараган у 2019−2022 роках була держсекретаркою Міністерства у справах ветеранів, керувала апаратом Фонду держмайна України. У липні 2023 року стала заступницею голови Фонду.