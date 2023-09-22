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Директорка фонду Притули Ганна Гвоздяр стала заступницею міністра стратегічних галузей промисловості

Також призначено Людмилу Дараган на посаду держсекретарки Міноборони.

Директорка фонду Притули Ганна Гвоздяр стала заступницею міністра стратегічних галузей промисловості
Фото: Lb.ua

Кабмін призначив Ганну Гвоздяр, директорку Фонду Притули, заступницею міністра з питань стратегічних галузей промисловості.

Про це повідомив у Telegram постійний представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Крім того, уряд призначив Людмилу Дараган держсекретаркою Міністерства оборони.

 

Нагадаємо, Ганна Гвоздяр – волонтерка, громадська активістка. З 2014 року вона допомагала пораненим бійцям та сім'ям загиблих захисників. Очолює Фонд Притули з моменту його заснування у 2020 році.

Людмила Дараган у 2019−2022 роках була держсекретаркою Міністерства у справах ветеранів, керувала апаратом Фонду держмайна України. У липні 2023 року стала заступницею голови Фонду.

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