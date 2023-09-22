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Унаслідок ракетної атаки на Курахове поранені 15 цивільних та поліцейський

Прямим влучанням зруйнований двоповерховий будинок.

Унаслідок ракетної атаки на Курахове поранені 15 цивільних та поліцейський

Учора о 22:20 російська армія завдала два ракетних удари з ОТРК "Іскандер" по житловому кварталу в центрі Курахового. Унаслідок атаки дістали поранення 15 мирних жителів та поліцейський.

Про це повідомляє у Telegram Поліція Донеччини.

Згідно з повідомленням, вік поранених – від 43 до 77 років. Серед них 6 жінок та 9 чоловіків. Також зазнав травм співробітник відділу поліції Курахового.

Прямим влучанням зруйновано двоповерховий будинок. Загалом пошкоджено 23 багатоквартирних будинки, школа, два магазини, трансформатор, гаражі, 8 автомобілів.

На місці обстрілу працюють вибухотехніки, слідчі, криміналісти, оперативники, парамедики та всі профільні служби.

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Нагадаємо, впродовж минулої доби окупанти завдали 33 удари по Донецькій області. Військові РФ застосувала ракети ОТРК "Іскандер", авіабомби "ФАБ-250", БПЛА, РСЗВ "Смерч", "Ураган", "Град", артилерію. Внаслідок ворожих атак поранені 20 людей.

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