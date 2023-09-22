Учора о 22:20 російська армія завдала два ракетних удари з ОТРК "Іскандер" по житловому кварталу в центрі Курахового. Унаслідок атаки дістали поранення 15 мирних жителів та поліцейський.

Про це повідомляє у Telegram Поліція Донеччини.

Згідно з повідомленням, вік поранених – від 43 до 77 років. Серед них 6 жінок та 9 чоловіків. Також зазнав травм співробітник відділу поліції Курахового.

Прямим влучанням зруйновано двоповерховий будинок. Загалом пошкоджено 23 багатоквартирних будинки, школа, два магазини, трансформатор, гаражі, 8 автомобілів.

На місці обстрілу працюють вибухотехніки, слідчі, криміналісти, оперативники, парамедики та всі профільні служби.

Нагадаємо, впродовж минулої доби окупанти завдали 33 удари по Донецькій області. Військові РФ застосувала ракети ОТРК "Іскандер", авіабомби "ФАБ-250", БПЛА, РСЗВ "Смерч", "Ураган", "Град", артилерію. Внаслідок ворожих атак поранені 20 людей.