Окупанти запустили екскурсійний трамвай по зруйнованому Маріуполю

При цьому у місті спостерігається транспортний колапс.

Окупанти запустили у захопленому Маріуполі екскурсійний ретро-трамвай. Транспортний засіб подарував місту Санкт-Петербург.

Про це повідомив у Telegram радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

При цьому у Маріуполі є великі проблеми із транспортом. Містяни не можуть добратися до роботи чи місця навчання, годинами чекаючи на зупинках.

"Але тепер зможуть поїздити екскурсіями. З вікна відкривається "чудовий вид" – усі російські злочини, як на долоні. Зруйновані будинки, понівечені парки та пам’ятки архітектури. Дуже "доречний подарунок" для зруйнованого ними міста", – написав Андрющенко.

Нагадаємо, станом на середину серпня окупаційна російська адміністрація знесла в Маріуполі 465 багатоповерхових будинків. Загальна кількість квартир в знесених будинках склала 33 480.