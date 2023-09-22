“Буде так само, як із F-16”, – Зеленський щодо перспектив надання ракет ATACMS

Очікувалось, що під час візиту Зеленського до США буде оголошено про передачу Україні далекобійних ракет ATACMS, але цього не сталося.

Президент Володимир Зеленський під час спілкування з українськими журналістами у Вашингтоні заявив, що Україна наполегливо працює над отриманням далекобійної зброї, і результати цієї роботи будуть помітні через певний час.

Про це повідомляє Офіс президента.

Глава держави зазначив, що мав важливі зустрічі в столиці США. Зокрема, відбулися надзвичайно відверті розмови з американськими конгресменами.

«Вони отримали всі відповіді», – наголосив Володимир Зеленський.

Президент зауважив, що під час зустрічі з конгресменами обговорювалися певні плани, а також необхідна Україні допомога.

«Це відзначили і в Білому домі, що ми спілкувалися з конгресменами. До мене звертався і Пентагон із цим. Мій голос чують, і саме такі прямі розмови треба проводити», – зазначив Глава держави.

Щодо перспектив надання Україні ракет ATACMS Володимир Зеленський акцентував, що йдеться загалом про посилення далекобійних можливостей України.

«Ми над цим питанням дуже довго й потужно працюємо. І буде так само, як із F-16. Ми розуміємо, як буде. І настане момент – ми всі це побачимо», – резюмував президент.

Зазначимо, очікувалось, що під час візиту Зеленського до США буде оголошено про передачу Україні далекобійних ракет ATACMS, але цього не сталося. Натомість до нового оборонного пакету США для України вартістю в $325 млн увійдуть ракети ППО AIM-9M та боєприпаси для HIMARS.

Раніше в інтерв’ю CNN Зеленський повторив бажання України отримати від США ракети великої дальності, які на той час все ще розглядав президент Джо Байден. Тоді президент України заявив, що питання передачі ракет ATACMS перебуває на “фінішній прямій”. Він сказав, що і надалі зосередиться на отриманні від США більшої кількості ракет великої дальності.

До цього сенатори США закликали Байдена дати Україні далекобійні ракети ATACMS. Зокрема, варіант унітарної боєголовки більшої дальності ATACMS має бути відправлений без затримки.