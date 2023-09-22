Головне за ніч та ранок п'ятниці, 22 вересня: ворожі удари по Донеччині та Херсонщині, зустріч Зеленського з Байденом

Ніч у більшості регіонів була спокійнішою, ніж попередня.

Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що минулої доби відбулося 26 бойових зіткнень.

Ворог завдав 59 ракетних та 62 авіаційних ударів, здійснив 55 обстрілів із реактивних систем залпового вогню як по позиціях наших військ, так і по цивільних об’єктах.

Авіація Сил оборони завдала удару по пункту управління, зенітно-ракетному комплексу, 12 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та двох – по станціях РЕБ противника. Також наші захисники знищили ворожий ударний БпЛА типу “Shahed-136/131”. Підрозділи ракетних військ уразили пункт управління, район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, девʼять артилерійських засобів та дві станції РЕБ противника.

Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку, знищують ворога, крок за кроком звільняють тимчасово окуповані території, закріплюються на досягнутих рубежах.

Детальніше про оперативну обстановку станом на ранок 22 вересня - в нашій новині.

Генштаб також інформує, що за минулу добу Збройні сили України знищили ще 480 російських загарбників. Загалом Росія вже втратила в Україні майже 275 000 військових.

Про інші втрати противника – в новині.

Увечері 21 вересня російські окупаційні війська завдали двох ударів по Кураховому Донецької області.

Станом на 00:10 22 вересня було відомо про 13 постраждалих. Начальник МВА Роман Падун уточнив, що російська армія поцілила по житлових будинках, внаслідок обстрілів сталася пожежа.

З-під завалів дістали чоловіка, йому надають медичну допомогу, більше під завалами людей немає.

Увечері 21 вересня російська окупаційна армія обстріляла також Зеленівку у Херсонській області. Рятувальники дістали з-під завалів 63-річну жінку, яка отримала несумісні з життям травми.

Минулої доби росіяни 82 рази стріляли по Херсонській області, випустивши 383 снаряди з мінометів, артилерії, "Градів", безпілотників, танків та авіації. Семеро людей убито, ще 12 – поранені.

По Херсону ворог випустив 28 снарядів, повідомив голова ОВА Олександр Прокудін, додавши, що російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області.

Президент України Володимир Зеленський зустрівся в Білому домі із президентом США Джо Байденом. Байден підтвердив довгострокові зобов’язання щодо безпеки України, які США взяли на себе разом з G7 та іншими партнерами, і додав, що США, як і Україна, хочуть “справедливого миру”.

Зеленський, підбиваючи підсумки поїздки до Америки та зустрічі з президентом США Джо Байденом у відеозверненні, назвав візит важливим і з вагомими результатами. "Є новий оборонний пакет: ППО, артилерія, снаряди, інженерні засоби. І довгострокова домовленість – будемо разом працювати, аби спільно з Америкою Україна виробляла необхідну зброю". Зеленський зазначив, що копродукція зі США в оборонному секторі – це історична річ. Це нова промислова база, нові робочі місця. Україна зможе виробляти зокрема ППО.

"Готуємося створити нову оборонну екосистему разом зі Штатами, – зазначив президент, - щоб виробляти зброю, щоб разом іще більше посилити свободу й захист життя".

До нового оборонного пакету США для України вартістю в $325 млн увійдуть ракети ППО AIM-9M та боєприпаси для HIMARS.

Також американці нададуть системи протиповітряної оборони Avenger, повідомили на сайті міністерства оборони США.

Повний список – в нашій новині.

Після Сполучених Штатів президент України Володимир Зеленський прибув із неанонсованим візитом до Канади, повідомив офіс прем’єр-міністра Джастіна Трюдо.

Зазначається, що Зеленський перебуватиме у Канаді з 21-го до 22 вересня.

Більше інформації – в новині.

Найповніша картина сьогоднішнього дня обов’язково буде на нашому сайті.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!