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Російські війська завдали двох ударів по Кураховому на Донеччині, поранені 13 людей

З-під завалів дістали чоловіка, йому надають медичну допомогу.

Російські війська завдали двох ударів по Кураховому на Донеччині, поранені 13 людей
Фото: Telegram/kurahovoselidovopokrov

Ввечері 21 вересня російські окупаційні війська завдали два удари по Кураховому Донецької області.

Про це повідомив начальник МВА Роман Падун, передає Суспільне.

Станом на 00:10 22 вересня відомо про 13 постраждалих внаслідок обстрілу людей. 

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Роман Падун уточнив, що російська армія поцілила по житлових будинках, внаслідок обстрілів сталася пожежа.

З-під завалів дістали чоловіка, йому надають медичну допомогу, більше під завалами людей немає. 

Наразі встановлюють, з чого обстріляли місто.

Нагадаємо, ввечері 21 вересня російська окупаційна армія обстріляла Зеленівку у Херсонській області. Рятувальники, котрі прибули на місце обстрілу, дістали з-під завалів 63-річну жінку, яка отримала несумісні з життям травми.

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