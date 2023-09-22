Внаслідок російського обстрілу Херсощини загинула жінка

Ввечері 21 вересня російська окупаційна армія обстріляла Зеленівку у Херсонській області.
Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
“Окупанти вдарили по населеному пункту з артилерії. Влучили в житлову будівлю”, - написав Прокудін.
Через обстріл будинок зазнав руйнувань.
Рятувальники, котрі прибули на місце обстрілу, дістали з-під завалів 63-річну жінку, яка отримала несумісні з життям травми.
Нагадаємо, російські окупанти вдарили чотирма керованими авіабомбами по селу Львове на Херсонщині. Внаслідок удару важкі травми отримала 63-річна жителька. Медики, які приїхали на допомогу, лише констатували смерть жінки.