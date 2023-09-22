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Внаслідок російського обстрілу Херсощини загинула жінка

Окупанти вдарили по населеному пункту з артилерії.

Внаслідок російського обстрілу Херсощини загинула жінка
Ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

Ввечері 21 вересня російська окупаційна армія обстріляла Зеленівку у Херсонській області. 

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

“Окупанти вдарили по населеному пункту з артилерії. Влучили в житлову будівлю”, - написав Прокудін. 

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Через обстріл будинок зазнав руйнувань.

Рятувальники, котрі прибули на місце обстрілу, дістали з-під завалів 63-річну жінку, яка отримала несумісні з життям травми.

Нагадаємо, російські окупанти вдарили чотирма керованими авіабомбами по селу Львове на Херсонщині. Внаслідок удару важкі травми отримала 63-річна жителька. Медики, які приїхали на допомогу, лише констатували смерть жінки. 

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